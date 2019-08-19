19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, yer çekimi kanununun İngiliz bilim insanı Sir Isaac Newton değil, asırlar önce yaşayan Hint matematikçiler tarafından keşfedildiğini öne süren Pokhriyal, ülkedeki bilim insanları ve kurumlarına eski Hint uygarlığı üzerine daha fazla araştırma yapmaları çağrısında bulundu.
Hint bilginler Charaka ve Aryabhata gibi isimlerin yapıtlarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Pokhriyal, bu isimlerin Newton'dan çok daha önce eserlerinde yer çekimi kanununa yer verdiklerini savundu.
Milattan önce 3. yüzyılda yaşayan Charaka, eski Hindistan'da geliştirilen sağlık ve yaşam sistemi Ayurveda'nın önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor.
İNGİLİZ BİLİM ADAMI SIR ISAAC NEWTON
Isaac Newton tarafından keşfedilen yer çekimi kanununun, Newton'ın altında oturduğu ağaçtan düşen bir elmayı gözlemlemesi üzerine keşfettiği hikayesi ilgi çekiyor.
Ünlü bilim insanının çığır açan çalışmaları arasında bulunan yer çekimi ve kütle çekim kanunlarının, günümüz bilim dallarına büyük katkılar sağladığı biliniyor.
Newton'un yer çekimi kanunlarını keşfetmesine yardımcı olduğuna inanılan ve her yıl yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Kent Çiçeği ağacı, 2002'de İngiltere Ağaç Konseyi tarafından milli miras ilan edilmişti.
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