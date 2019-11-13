Hindistan'da dang humması salgını

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki dang humması nedeniyle görülen vaka sayısı son 14 günde 44 bin 852 oldu.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, son iki haftada eyaletin çeşitli bölgelerinde Dang humması vaka sayısında artış gözlendi.

Başbakanlık Sekreteri Rajiva Sinha, konuya ilişkin açıklamada, "Son 14 günde Batı Bengal'in çeşitli bölgelerinden rapor edilen dang humması sayısı 44 bin 852." ifadesini kullandı.

Sinha, eyalette görülen vaka sayısını "olağanüstü artış" olarak niteledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, ocaktan bu yana salgında 25 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hindistan'a komşu Bangladeş'te, dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 98 bin 86'ya yükseldiği, bunlardan 112'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedilmişti.

DANG HUMMASI

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği kaydediliyor.