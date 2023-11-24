Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerin kurtarılma çalışmalarına ara verildi

Ulusal Afet Yönetimi Kurumu üyesi Syed Ata Hasnain, çalışmalarla ilgili dün yaptığı açıklamada mahsur kalan kişilerin güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu ve operasyonu bir zaman çizelgesine sınırlamanın yanlış olacağını belirtti.