Sessizliğini bozan Körmükçü, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Türkiye’nin ve dünyanın gündemi belli, maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte biz de evdeydik. Sanat dünyası çok etkilendi.

Aylardan beri oturuyoruz, hiçbir iş yapmadan… Sonrasında neler olacağıyla ilgili net bir bilgi de yok. İşler açılacaktır ama bunun kısa bir süreç olacağını zannetmiyorum.

Sadece ben değil, nafaka sorunu yaşayan erkekler kendini hem Türkiye’de hem de dünyada fazla ifade edemiyor. Çocuklarımın her zaman yettiğimce maddi manevi yanında yer aldım. 14 senelik ilişkimde de, 3 yıl süren ilişkimde de alınteriyle kazandığım paramı eşlerimin eline teslim ettim.