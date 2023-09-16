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        Haberler Ekonomi Otomobil Hidrojenli otobüsünü 2024’te banttan indirecek - Otomobil Haberleri

        Hidrojenli otobüsünü 2024’te banttan indirecek

        Temsa, Avrupa'nın en önemli hidrojenli araç üreticilerinden CaetanoBus ile ortak bir Ar-Ge projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan anlaşma uyarınca geliştirilecek hidrojenli otobüs, 1.000 kilometreye kadar menzil seçeneği sunacak. Temsa'nın Adana'daki tesisinde üretilecek hidrojen yakıtlı şehirler arası otobüsün ilk prototipinin 2024 yılında tamamlanması ve otobüsün 2025 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:12
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        Temsa'dan hidrojenli otobüs adımı
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        Temsa, sıfır emisyonlu ürün gamını genişletecek bir Ar-Ge iş birliğine imza attı. Portekiz merkezli sıfır emisyonlu otobüs üreticisi CaetanoBus ile imzalanan Ortak Geliştirme Anlaşması (Joint Development Agreement) kapsamında, iki şirket hidrojen yakıtıyla çalışan bir şehirler arası otobüs geliştirecek.

        Anlaşma kapsamında, CaetanoBus’ın şehir içi otobüslerinde kullandığı Toyota hidrojen yakıt hücresi teknolojisi (Hydrogen fuel cell), Temsa HD platformuna entegre edilecek.

        Temsa ve CaetanoBus Ar-Ge ekiplerinin ortak çalışması ile geliştirilecek ve Temsa’nın Adana tesisinde üretilecek hidrojen yakıtlı şehirler arası otobüsün ilk prototipinin 2024 yılında tamamlanması ve otobüsün 2025 yılında seri üretime geçerek hidrojenli otobüs pazarında yer edinmesi hedefleniyor.

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        Söz konusu otobüsün, farklı yol ve coğrafya koşullarına göre yaklaşık 1.000 kilometrelik menzili tek depoyla kat edebilmesi planlanıyor.

        Bugüne kadar 8’i elektrikli, 1’i ise hidrojenli olmak üzere 9 farklı modeli sıfır emisyonlu ürün gamına ekleyen Temsa, bu araçla birlikte söz konusu ürün gamındaki araç sayısını 10’a çıkaracak.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMDA ÖNCÜ ADIM ATIYORUZ"

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, bugün daha çok elektrikli araçlar üzerinden okunan sıfır emisyonlu araç devriminin, şehirler arası yolculuklara yeterli şekilde yanıt veremediğini belirtti.

        Doğancıoğlu, "Burada da en büyük problem şüphesiz menzil konusu. Dolayısıyla sıfır emisyonlu araç devriminden bahsedebilmemiz için elektrikli ve hidrojenli araçları bir bütünün iki yarısı olarak ele almamız gerekiyor. Kardeş şirketimiz Skoda Transportation ile geliştirdiğimiz ve geçtiğimiz dönemde Prag’da yollara çıkardığımız şehir içi hidrojenli araçlarımızın yanında şimdi de bu teknolojiyi şehirler arası yolculuklara entegre ederek, sürdürülebilir ulaşım konusunda öncü bir adım atıyoruz" diye konuştu.

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