Hercai dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı ATV'de yayınlanıyor. Dizinin son bölümünde; Reyyan hayatının en büyük sınavlarından birini vermektedir: "Karşınızda artık eski Reyyan yok!"

HERCAİ 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur.

Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.