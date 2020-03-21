21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hercai 38. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Hercai'de heyecan dolu bir dölüm daha geride kaldı. Her şeye karşı inancını yitiren Reyyan'ın yanında Miran onu yeniden hayata bağlamak için mücadele verdi. Hercai 37. son bölüm özeti ve 38. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
HERCAİ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai 38. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
HERCAİ 37. SON BÖLÜM ÖZETİ
Miran, Reyyan’la yeni bir hayat ister!
Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan'ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran'ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan'a destek Fırat'tan gelir.
— Hercai (@HercaiDizi) March 20, 2020
Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize'nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar. Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan'ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize'nin karşı karşıya gelmesine neden olur. Ne olursa olsun Azize'nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran'a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize'ye meydan okur. Reyyan'ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan'ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!