Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai'nin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümde annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler. İşte Hercai 34. bölüm fragmanları...

HERCAİ 34. BÖLÜM FRAGMANLARI

"Aslanbeyler uyanın!"

Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Henüz Reyyan'a yaptıklarının vicdan muhakemesini tamamlayamamışken bir de bu gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler.

Sevdiği adamın kurdukları hayatın gerçeklerini kabullenememesi sonunda Reyyan'ı çileden çıkartır. Ne yaşanmış olursa olsun aşklarının yaşanan tüm olaylardan daha güçlü olduğunu haykıran Reyyan acaba Miran'ı hapsolduğu vicdan muhakemesinden kurtarabilecek midir? Diğer yandan Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği bu gerçekle yıkılır ve babasının geçmişte yaptığı hatanın bedelini ödeyen Dilşah'ın ölümü için kendini suçlar.

Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran, her şeye rağmen gerçeği öğrenmek için çıktıkları yolda bir zafer daha kazanır. İkilinin zaferi Azize'nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olurken, Nasuh'un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir.