Hercai 25. bölüm izlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin son bölümünde, Reyyan ile Miran arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor. Reyyan'ın boşanma kağıdını Miran görüyor ve imzalıyor. Miran Reyyan'a babasının onu itmediğine inanmadığı için kızgınlık duyuyor.

HERCAİ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

"Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı!"

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.