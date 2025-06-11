Her yaşa uygun etkinlikler Meşher'de

Meşher, haziran ayında hey yaşa uygun etkinlikler sunuyor. Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisinden ilhamla hazırlanan bu etkinlikler, farklı yaş gruplarını edebiyat ve sanatla buluşturmayı amaçlıyor.

Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alan sergi, fantastik öykülerden bilimkurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan geniş bir seçki sunuyor. Sergi; yazar el yazmaları, nadir baskılar, gravürler, resimler, notalar, afişler ve filmler gibi çeşitli materyallerle İstanbul'un Batı edebiyatındaki izlerini gözler önüne seriyor.

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BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL REHBERLİ TUR

Babalar Günü'ne Özel Rehberli Tur, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlikte babalar ve çocukları Meşher'de birlikte sergi gezerek sanatla dolu keyifli bir gün geçirecek. Beraber keşfetmenin ve öğrenmenin tadını çıkarmak isteyen tüm baba-çocuklar bu özel tura davetli.

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EKSLİBRİS ATÖLYESİ

Ekslibris* Atölyesi, 25 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, hayal güçlerini kullanarak kendi ekslibrislerini tasarlayacak ve kitaplarına sanatsal bir dokunuş katacak.

İSTANBUL'UN HİKÂYESİNİ ÇOCUKLAR YAZIYOR

Hikâye Anlatımı Atölyesi, 26 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek. 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bu atölyede, İstanbul'un hikâyesini bu kez çocuklar yazacak. Kartlar, karakterler, sürpriz olaylar ve bolca hayal gücüyle dolu bu atölyede çocuklar, İstanbul sokaklarında geçen birbirinden ilginç hikâyeleri birlikte yazacak, resimleyecek ve anlatacaklar. ÇİZGİ ROMAN ATÖLYESİ Çizgi Roman Atölyesi, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 13.00'te Meşher'de gerçekleştirilecek. 7-12 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenen atölyede çocuklar, çizgi romana başlamadan önce senaryo oluşturmayı ve karakter yaratmayı deneyimleyecek. Ardından, kendi çizgileriyle hikâyelerinin en etkileyici sahnelerini anlatacaklar. Okumanın yanı sıra çizer olmanın keyfini de yaşayacakları bu atölyede, çizgi roman dünyasının görsel dilini keşfedecekler. Etkinlikler için gerekli malzemeler Meşher tarafından sağlanacak. Etkinlikler ücretsiz ancak kontenjanlar sınırlıdır. *Ekslibris: Kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları, üzerinde isimlerinin ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu baskıresimlere ekslibris denilmektedir. Ekslibrisler kitabın kime ait olduğunu gösterirken, bir yandan da aidiyet duygusunu sanatsal bir şekilde yansıtır.