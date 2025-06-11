Geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'den Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, babalık heyecanı yaşıyor.

23 Mart'ta Hollandalı güzellik uzmanı olan sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi eden 25 yaşındaki futbolcu, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ferdi Kadıoğlu, evlenme teklifi ettiği anları; "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla yayımlamıştı.

Bu sezon, ağır bir sakatlık geçiren milli yıldız, takımıyla 13 maça çıkarken 3 gol attı.

Futbola, Hollanda'da başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2018'de Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.