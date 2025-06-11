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        Haberler Sağlık Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatını kaybettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:28
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        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
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        "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti.

        Mikro beyin cerrahisinin kurucusu olan Prof. Dr. Yaşargil, nöroşirurji alanında bilime yaptığı katkıları, yaratıcı ve özgün çalışmaları sayesinde 1999 yılında Geleneksel Beyin ve Sinir Cerrahları Kongresi'nde "Yüzyılın Adamı (Man of the Century)" seçilmişti.

        ACI HABERİ BAKAN MEMİŞOĞLU PAYLAŞTI

        Acı haberi paylaşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

        Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı.

        Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

        Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Yaşargil, 100 yaşında hayata veda etti.

        YÜZYILIN BEYİN CERRAHI PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

        Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil 6 Temmuz 1925 tarihinde babasının kaymakamlık görevi yaptığı Diyarbakır’ın Lice kasabasında doğdu. Aynı yıl aile Ankara’ya yerleşip, 5 kardeş Ankara’da okullara gittiler. Gazi, Atatürk Lisesi’nde Latince öğretilen klasik şubeden Mayıs 1943’de mezun oldu.

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        Sonbahar 1943’de Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi’nde, Jena-Thüringen, tıp tahsiline başladı.

        İki sömester sonra Mart 1945’de İsviçre’ye geçti. Basel Üniversitesi’nde tıp tahsiline devam edip sonbahar 1949’da mezun oldu.

        Üç ay Anatomi Enstitüsü’nde beyin anatomisi üzerine Dr. Josef Klingler’in yanında çalıştı. 1950-1953 yılları arasında birer sene nöroloji-psikiyatri, dahiliye ve genel cerrahide asistanlık yaptıktan sonra Ocak 1953’de Zürich Üniversitesi’nde beyin cerrahisi kliniğinde Prof. H. Krayenbühl ve Prof. G. Weber yanında uzmanlığını yaptı.

        1960 yılında doçent, 1965 yılında profesör, 1973’de ordinarius profesör olup aynı klinikte 1993 yılına kadar direktörlük yaptı.

        YAŞARGİL'İN KÜRESEL BAŞARILARI

        Zürich Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde rutin beyin cerrahisi çalışmaları yanında, ilk 12 sene (1953-1965) serebral anjiografi ve 1957-1965 yıllarında stereotaktik teknikle Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarının tedavisine yönelik ameliyatlar yaptı. Zürich’de Nörofizyolog Prof. Oscar Wyss’in yardımıyla ilk defa yüksek-frekanslı koagülasyon tekniğini kullandı ve bu teknik küresel kabullendi.

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        Ekim 1965 - Aralık 1966 tarihleri arasında Amerika’da Burlington-Vermont Üniversitesi’nde hayvan laboratuvarında Prof. M.P.R Donaghy ve ameliyat hemşiresi Bayan Jackie Robert’ın yanında mikrovasküler cerrahi öğrendi ve bu tekniği ilk defa hayvan beyni damarlarında (500-1000 mikron çapında) uyguladı.

        Ocak 1967’de Zürich Beyin Cerrahisi Kliniği’ne dönüp mikrotekniği ve sisternal açılım yöntemini tüm beyin ve omurilik cerrahisinde kullanmaya başladı. Bu teknik beynin revaskülarizasyonunda, anevrizma, AVM, kavernom, ekstra-aksiyal ve intra-aksiyal beyin-omurilik tümörlerinde ve temporal epilepsi cerrahisinde rutin olarak kullanılarak nöroşirurjide yeni bir çağ açıldı. Zürich’de mikrocerrahi laboratuarını kurup 1968-1993 yıllarında beş kıtadan 3000’den fazla cerraha mikrocerrahi tekniği öğretildi.

        Zürich Üniversitesi Nöroşirurji kliniğindeki şeflik görevinden Ocak 1993’de emekli oldu. Ekim 1994’de Amerika’da Little Rock şehrinde yaş sınırı olmayan Arkansas Üniversitesi’nde kendisine Profesörlük görevi verildi. Bu hastanede ameliyatlar yaptı, dersler verdi, yayımlar yaptı, mikronöroşirurji laboratuvarı kurdu ve mikronöroşirurji kursları hazırladı. Ekim 2013 Arkansas Üniversitesi’nden emekli oldu.

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        Profesör Yaşargil Kasım 2013’den itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde cerrahi çalışmalarına, derslere, konferanslara, laboratuvar çalışmalarına ve mesleki yayınlara devam ediyordu.

        Profesör Yaşargil ismi altında Oxford-İngiltere, Little Rock-ABD ve Beijing-Çin’de mikrocerrahi laboratuarları kurulmuştur. Arkansas Üniversitesi, “Yaşargil Kürsüsü’nü kurarak ve “Gazi ve Dianne Yaşargil Yıllık Konferansı”nı yaparak çalışmalarını onurlandırdı.

        Zürich İsviçre Tıp Fakültesi Kasım 2014 yılında “Yıllık Yaşargil” konferansları başlatılarak Yaşargil’in Zürich Üniversitesi’nde çalışmaları ve katkıları onurlandırıldı.

        ONURSAL PROFESÖR

        1990 İbni Sina Üniversitesi, Ankara

        1991 Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul, Ankara

        1993 Onursal Nöroşirurji Prof. Yaşargil, Zürih Üniversitesi

        1999 Lima Üniversitesi, Peru

        2000 Hacettepe Üniversitesi, Ankara

        2001 Capital University of Medical Sciences Beijing, China

        2001 Fourth Medical University, Xian, China

        2003 Tartu Üniversitesi, Tartu – Estonya

        2003 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, Türkiye

        2003 Friedrich Schiller Üniversitesi, Jena, Almanya

        2005 Moskova, Burdenko Üniversitesi

        2013 UAMS, Little Rock Arkansas (ABD)

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        FAHRİ TIP DOKTORLUĞU

        1990 Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi

        1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

        1999 Lima Üniversitesi, Peru

        2000 Hacettepe Üniversitesi

        2014 İzmir Ege Üniversitesi

        MESLEKİ EĞİTİMİ

        - Ocak 1944 şubat 1945, Friedrich von Schiller Üniversitesi Tıp Fakültesi Jena, Almanya (iki sömestr)

        - Mayıs 1945–Eylül 1949, Basel Üniversitesi Tıp Okulu, İsviçre (10 sömester)

        - Eylül – Aralık 1949 aylarında, Basel Üniversitesi anatomi bölümünde beyin anatomisi araştırması

        - 2 Mart 1950, Basel Üniversitesi Tıp Doktoru Diploması

        - 15 Mart 1950- 15 Mayıs 1951, Psikiyatri asistanlığı, Münsingen, Bern, (İsviçre)

        - 16 Mayıs 1951 – 30 Aralık 1951, İnterlaken, İsviçre hastanesinde İç hastalıkları asistanlığı

        - 1 Ocak 1951 – 15 Aralık 1952, İnterlaken, (İsviçre) hastanesinde genel cerrahi asistanlığı

        - 15 Aralık 1957 – 15 Nisan 1965, Başasistanlık

        - 4 Ocak 1953 – 14 Aralık 1957, Zürich Üniversitesi Nöroşirürji kliniği asistanlığı

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        - 25 Ekim 1965 – 4 Ocak 1967, Burlington Vermont Üniversitesi Nöroşirurji bölümünde (Burlington, ABD) mikrovasküler cerrahi laboratuvar araştırması (Profesör R.M.P. Donaghy)

        - Ocak 1967 – Nisan 1973 Associate Profesor, Zürih Üniversitesi nöroşirurji kliniğinde labataruvarda ve klinikte mikrotekniklerin uygulanması

        - 16 Nisan 1973 – 1 Ocak 1993, Ordinaryüs Profesör ve Zürih Üniversitesi Nöroşirurji kürsüsü başkanı

        - 1 Ocak 1993 Zürih Üniversitesi Nöroşirurji kliniğinde yaş sınırına gelince emekli oldu.

        - Ekim 1994-Ekim 2013 Little Rock ARKANSAS UAMS (University of Arkansas for Medical Sciences) nöroşirurji profesörü

        - Kasım 2013 İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirurji Profesörü

        AKADEMİK DÜZEY

        1960 – 1964 Nöroşirurji doçenti

        1965 – 1973 Nöroşirurji asistan profesörü

        1 Nisan 1973 – 31 Aralık 1992 Ordinaryüs Profesör ve Zürih Üniversitesi Hastanesi Nöroşirurji kliniği kürsü başkanı

        1974 – 1976 İsviçre Nöroşirurjiyenler Birliği Başkanı

        Ağustos 1994 –Ekim 2013 Nöroşirurji Profesörü - University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS)

        Kasım 2013 Yeditepe Üniversitesi İstanbul, Nöroşirurji Profesörü

        Bilimsel Yayınları

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        13’Ü MONOGRAF OLMAK ÜZERE 340 YAYIN

        1957 Roentgenological diagnosis of exophtalmus unilateralis (Almanca)

        1957 Vascular diseases of the vertebral and basialar atreries (Almanca)

        1958 The cerebral aneurysm (Almanca)

        1962 The vertebral angiography (Almanca)

        1965 Cerebral angiography (Almanca)

        1967 Mikro – Vascular Surgery (İngilizce)

        1968 Cerebral angiography (İngilizce)

        1969 Microsurgery applied to neurosurgery (İngilize)

        1984 Microneurosurgery Vol. I: intracranial Aneurysms (İngilizce)

        1984 Microneurosurgery Vol. II: intracranial Aneurysms (İngilizce)

        1987 Microneurosurgery Vol. IIIA: AVM of the Brain (İngilizce)

        1987 Microneurosurgery Vol. IIIB: AVM of the Brain (İngilizce)

        1994 Tumors of the Central Nervous system (İngilizce)

        Microneurosurgery Vol. IVA:

        Microneurosurgery Vol. IVB:

        1996 Tumors of the Central Nervous System (İngilizce)

        ÖZEL KONFERANSLAR

        1978 H.Olivecrona Konferansı Stockholm, İsveç

        1981 Wilder Penfield konferansı Calgary, Kanada

        1984 William Cone Konferansı Montreal, Kanada

        1985 Hollins konferansı New York, ABD

        1985 J.Bonnal’ı Anma Günü Brüksel, Belçika

        1987 Sixto Obrador Konferansı Madrid, İspanya

        1989 Stanley Gore Konferansı Zermatt, İsviçre

        1990 W.Dandy konferansı Baltimore, ABD

        1990 II Egaz Moniz Konferansı Lizbon, Portekiz

        1991RMP Donaghy Konferansı New Orleans, ABD

        1993 Charles Drake Konferansı Charlottesville, ABD

        1994 Avrupa Lecture, EANS Kuipo, Finlandiya

        1996 Wilder Penfield Konferansı London, Ontario, Kanada

        1997 E.H. Botterel Konferansı Toronto, Kanada

        1999 Charles Drake Konferansı London, Ontario, Kanada

        2000 Gurdijan Konferansı Detroit, ABD

        2000 George T. Tindall Konferansı Atlanta, ABD

        2000 Mayfield Konferansı Cincinati, ABD

        2000 Greenwood Konferansı Galveston, ABD

        2001 Bennett-Tarkington Konf. Evanston, ABD

        2002 Puussep Konferansı Tartu, Estonya

        2003 Theodor Kurze Konferansı San Diego, ABD

        2004 First Zeiss Lecture Frankfurt, Almanya

        2005 Kuske Konferansı Irvine Unv. CA, ABD

        2005 N.H and J.A Pracky Lecture Washington D.C

        2008 Swami Dayananda Lecture Calcuta, İndia

        2008 Gardner Lecture Cleveland, USA

        2011 Rasmüssen Lecture Montreal, Kanada

        2011 L. MALİ Lecture Detroit, USA

        2011 First Yaşargil Lecture Denver, USA

        2012 First Yaşargil Lecture Antalya, Türkiye

        2014 Güney Doğu Avrupa Nöuroscience Kongresi, Üsküp-Makedonya

        2014 Konya Selçuk Üniversitesi Açılış Konuşması

        2014 İzmir Ege Üniversitesi Açılış Konuşması

        2014 Eylül Yeditepe Üniversitesi

        2014 Ekim Türk Tıp Dünyası Kurultayı

        2014 Aralık Zürih Üniversitesi, Senelik Yaşargil “Lecture” başlatılması

        2014 TÜBA 46 yıl Açılış Konferansı

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        DİĞER MERKEZLERDE MİKRONÖROŞİRURJİ KURSLARI (1967-2014)

        5 kıtadaki üniversitelerde visiting profesörlük, mikrocerrahi tekniklerinin ve anatominin genç kuşak beyin cerrahlarına ve tıp öğrencilerine anlatıldığı konferanslar. Chicago for Residents Review Kursunda yıllık konferans Chicago, ABD (1994-2013)

        LABORATUVAR KURSLARI (1968-2013)

        Sidney, Avusturalya

        Newyork, Cincinnati, San Francisco, St-louis, Little Rock (ABD),

        Tokyo, Kyoto, Nagoya, (Japonya)

        Peking, Xiang, (Çin)

        Taipei (Taiwan)

        Brezilya, Sao Paulo

        Yeditepe İstanbul (Türkiye)

        Tutlingen (Almanya)

        Zürih (İsviçre)

        Taipei (Tayvan), Nagoya (Japonya)

        YAŞARGİL ADINA KURULMUŞ MİKROCERRAHİ LABORATUVARLARI

        Radclife Royal Infarmary, Oxford, İngiltere

        Capitol University Hospital, Beijing, Çin

        University of Arkansas for Medical Sciences, Little Rock, Arkansas, ABD

        Mesleki Ödüller:

        1957 İsviçre Oftalmoloji Derneği A. Vogt ödülü

        1968 İsviçre Tıp Bilimleri Akademisi Robert Bing ödülü

        1976 İsviçre Devlet (Marcel Benoist) ödülü

        1981 Uluslar arası mikrocerrahi derneği öncü mikrocerrah ödülü, Sidney, Avustralya

        1988 Universite di Napoli e della compagna (onur madalyası)

        1992 Türkiye Cumhuriyeti Tıp ödülü

        1997 Dünya Nöroşirurji dernekleri federasyonu altın madalyası

        1998 Arkansas tıp bilimleri üniversitesi seçkin öğretim üyesi ünvanı

        1998 Brezilya Nöroşirurji derneği’nce “Yüzyılın Nöroşirürjiyeni” ünvanı

        1999 Avrupa Nörolojik cerrahlar birliği onur madalyası

        2000 Amerikan nörolojik cerrahlar kongresi “Yüzyılın Adamı1950–2000” ünvanı

        2000 Arkansan Tıp Bilimleri Üniversitesinde M.Gazi Yaşargil adına beyin cerrahisi kürsü vakfı kuruldu.

        2000 Alman Beyin Cerrahisi Derneğinin Fedor Krause madalyası

        2000 Amerika cerrahlar koleji onur üye madalyası

        2000 Tüba ödülü

        2000 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı

        2002 Uluslararası Francesco Durante ödülü, İtalya

        2002 Puusepp Onur Madalyan, Tartu Üniversitesi, Estonya

        2005 Dünya Beyin Cerrahları Akademisi ilk altın onur ödülü

        2005 Milli Egemenlik Onur Ödülü, Türkiye Büyük Millet Meclisi

        2006 Tassa Turkish American Scientists and Scholars Association Annual Conference Drexel University Philadelphia

        2007 Independence Medal of the First Order of the United Arab Emirates

        2008 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ödülü

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        Mesleki Yayınlar:

        13’ü Monograf Olmak Üzere Toplam 340 Yayın (Peer Reviewed Journal)

        1957 Roentgenological diagnosis of exophtalmus unilateralis (Almanca)

        1957 Vascular diseasesof the vertebral and basialar atreries (Almanca)

        1958 The cerebral aneurysm (Almanca)

        1962 The vertebral angiography (Almanca)

        1965 Cerebral angiography (Almanca)

        1967 Mikro – Vascular Surgery (İngilizce)

        1968 Cerebral angiography (İngilizce)

        1969 Microsurgery applied to neurosurgery (İngilize)

        1984 Microneurosurgery Vol. I: intracranial Aneurysms (İngilizce)

        1984 Microneurosurgery Vol. II: intracranial Aneurysms (İngilizce)

        1987 Microneurosurgery Vol. IIIA: AVM of the Brain (İngilizce)

        1987 Microneurosurgery Vol. IIIB: AVM of the Brain (İngilizce)

        1994 Tumors of the Central Nervous system (İngilizce)

        Microneurosurgery Vol. IVA:

        Microneurosurgery Vol. IVB:

        1996 Tumors of the Central Nervous system (İngilizce)

        Dernek Kulüp Üyelikleri:

        1976 Brezilya tıp akademisi

        1977 Nörolojik Cerrahlar Derneği, ABD (USA)

        1979 Amerikan kalp birliği Dallas Teksas, ABD

        1981 Kanada Nöroşirurji Derneği

        1986 Nörolojik Cerrahlar kongresi (USA)

        1987 Japon Nöroşirurji Derneği, Nöroşirurjiyen Birliği

        1989 Harvey Cushing Derneği, (USA)

        1989 İsviçre Nöroradyoloji Derneği,

        1990 Kraliyet tıp derneği Londra Nöroloji Bölümü Royal Society of Medicine London Section Nephrology

        1990 Türk Nöroşirurji Derneği

        1990 Uluslar arası Kafa tabanı derneği (ISBS)

        1993 İsviçre Nöroşirurji Derneği

        1994 Arjantin Nöroşirurji Derneği

        1998 Amerikan Nöroradyoloji Derneği

        1999 Peru Nöroşirurji Derneği

        2000 Türk Bilimler Akademisi (TÜBA)

        2000 İtalyan Nöroşirurji Derneği

        2002 Hong Kong Nöroşirurji Derneği

        2004 Georgia Nöroşirurji Derneği (ABD)

        2004 Polonya Nöroşirurji Derneği

        2006 Turkish American Scientists and Scholars Association

        2006 Portekiz Nöroşirurji Derneği

        2006 Tayvan Nöroşirurji Derneği

        2008 Yunan Nöroşirurji Derneği

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