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        Haberler Spor Transfer Florian Wirtz 150 milyon Euro'ya Liverpool'da! - Futbol Haberleri

        Florian Wirtz 150 milyon Euro'ya Liverpool'da!

        Avrupa'da yaz transfer döneminin bombasını Liverpool patlatıyor... İngiliz devi, Alman yıldız Florian Wirtz'in transferi konusunda Bayer Leverkusen ile bonuslarla birlikte 150 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:33
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          Bayer Leverkusen'de sergilediği performansla Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Florian Wirtz'i Liverpool kaptı!

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          İngiliz devinin, Alman yıldızın transferi için Leverkusen'le her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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          Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Wirtz için Leverkusen'e bonuslarla birlikte yaklaşık 150 milyon Euro ödeyecek

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          Haberde, Alman orta saha oyuncusunun yaklaşık iki hafta önce Liverpool’un teklifini kabul ettiği ve transferin yakın zamanda resmen duyurulmasının beklendiği belirtildi.

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          Bayer Leverkusen formasıyla geçtiğimiz sezon 45 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 16 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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