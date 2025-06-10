Fernando Muslera'dan Türkiye'ye Antalya'dan veda

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2011'de transfer olduğu Galatasaray'da; 443 maça çıkıp, penaltıdan 2 gol attı.

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8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI Türkiye ve Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu ünvanına sahip olan Fernando Muslera, 8 lig şampiyonluğu yaşayarak kırılması güç bir rekora imza attı.

147 KEZ MİLLİ OLDU

Fernando Muslera; 2014, 2018 ve 2022'deki FIFA Dünya Kupası'nda da olmak üzere ülkesi Uruguay'ın milli formasını 147 kez giydi.

38 yaşındaki Fernando Muslera, takımı Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2024 - 2025 sezonunda Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

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Diğer takımların taraftarlarının da sempatisini kazanan Fernando Muslera, Türkiye'den ayrılmadan önce ailesiyle Antalya'da tatil yapıyor.

Eşi Patricia Callero ve 3 çocuğuyla Antalya'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Fernando Muslera, her fırsatta arkadaşlarını görmek ve tatil için zaman zaman geleceğini söylüyor.