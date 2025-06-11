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        Haberler Spor Transfer Leroy Sane adım adım Galatasaray'a! - Futbol Haberleri

        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!

        Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane'yi gündemine alan Galatasaray, transferde önemli mesafe kat etti. Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia Sane'yi bitirme aşamasına gelen Sarı-Kırmızılılar yıldız golcüyü kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:16
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          Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Leroy Sane için yeni gelişmeler yaşanıyor.

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          İstanbul'un iki devi, Alman yıldızı kadrosuna katma girişimlerini sürdürürken dış basından peş peşe Sane haberleri geldi.

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          Fabrizio Romano, Sane transferine dair aktardığı bilgilerde, "Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman yıldızın transferi konusunda çok daha umutlu ve kendinden emin." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Öte yandan Sky DE'nin haberinde ise Bayern Münih ile sözleşme uzatma ihtimali de bulunan Leroy Sane'nin yeni bir karar aldığı aktarıldı.

          Bu kararın ise Alman deviyle sözleşme uzatmayacağı ve bedelsiz olarak ayrılacak olduğu bildirildi.

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          "GALATASARAY'A ÇOK YAKIN"

          Alman Bild Gazetesi ise Leroy Sane'nin, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğunu iddia etti.

          Bayern ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı söylenirken Kulüpler Dünya Kupası'nda dahi oynamamayı planladığı ifade edildi.

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          "11 MİLYON EURO ÖDENECEK"

          Fransız basınından Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kat ettiği ve oyuncuya yıllık 11 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

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          Leroy Sane bu sezon toplam 45 maça çıkıp 13 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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