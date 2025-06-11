Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!

Öte yandan Sky DE'nin haberinde ise Bayern Münih ile sözleşme uzatma ihtimali de bulunan Leroy Sane'nin yeni bir karar aldığı aktarıldı.

Bu kararın ise Alman deviyle sözleşme uzatmayacağı ve bedelsiz olarak ayrılacak olduğu bildirildi.