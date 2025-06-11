İstanbul Şişli’de 5 Mayıs günü meydana gelen olayda işe giderken eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki Aziz Başkan, Samet Salman, Semih Yapar tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, silahla vurularak öldürülmüştü.

Bahar Aksu’nun katledildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaya ilişkin açılan ilk davanın duruşması bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. 4 sanık duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları ve olayın yaşandığı yerde ikamet eden oyuncu Nur Sürer ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.

Rüstem Elibol savunmasında İstanbul’a arkadaşlarıyla akşamüstü geldiklerini, amaçlarının ev bakmak olduğunu iddia ederek “Olay öyle gelişti. Arkadaşlarımın bir suçu yoktur. İstanbul’a eşimle barışmak için gelmiştim, yeniden evlenmek istiyordum. O gün kendisiyle görüştüm bana ‘Sen adam mısın?’ deyince ben çok sinirlendim. Olaydan önceki 3 gün boyunca İstanbul’da gezdik. Çok pişmanım.” dedi.

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“SİLAHI İNTERNETTEN ALDIM AMA TASARLAMADIM”

Savunmasının devamında 2-3 gün kadar İstanbul’da kaldıktan sonra Çanakkale’ye gittiklerini anlattı. Elibol Çanakkale’de bir arkadaşının daha kendilerine dahil olmasının ardından 3 arkadaşıyla birlikte tekrar İstanbul’a gittiğini anlattı. Elibol, “Bu süreçte kiralık evlere sadece göz gezdirdik. Bir emlakçıyla görüşüp ev gezmedik. Çok pişmanım. Arkadaşlarım gezmek için geldi. Olay plansız bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Silahı internetten aldım.” şeklinde konuştu.

ÇELİŞKİLER SORULUNCA SUSMA HAKKINI KULLANDI

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Ev bakmaya geliyorsan, barışmak istiyorsan neden silah yanında?” sorusunu yöneltti. Cevap olarak Rüstem Elibol, “Kesinlikle öldürme niyetim yoktu. Eşimi seviyordum. Numarası yoktu kendisine mesaj atmadım.” dedi. Mahkeme başkanı Elibol’un savcılık ifadesi ve vermiş olduğu savunma arasındaki çelişkileri sordu. Elibol ise uzun süre sessiz kalarak susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.

SAVCI: BU EYLEMDE HERKESİN ROLÜ BELLİYDİ

Sanık savunmalarının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanıkların öldürme eylemi için günler öncesinden hazırlık yaptıkları, her birinin rolünün belli olduğu, olayın yaşandığı ana kadar araç içerisinde ve otelde kalarak Bahar Aksu’nun ev ve iş yeri arasındaki güzergahında keşif yaptıkları anlatıldı. Elibol’un eski eşini öldürme hususunu tasarladığı, plan yaptığı ve diğer sanıkların da buna uyum içerisinde hareket ederek suça konu eyleme iştirak ettikleri belirtilen mütalaada, sanıkların başından itibaren kastlarının Bahar Aksu’yu öldürmek olduğu vurgulandı.