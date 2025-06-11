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        Haberler Sağlık Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerini bitirdi, nakille hayata tutundu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Zayıflamak için içtiği bitki çayları karaciğerini bitirdi, nakille hayata tutundu

        Aksaray'da zayıflamak için sık sık poşetli bitki çayı tüketen 24 yaşındaki Büşra K., karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Antalya'ya sevk edilen ve ulusal acil organ bekleme listesine alınan Büşra K., karaciğer nakliyle yaşama tutundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:04
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        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
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        Aksaray'da yaşayan Büşra K., zayıflamak için poşetli bitki çayı türü ürünleri sıklıkla kullandı. Günlük tüketimi zaman zaman 4 fincana kadar çıkan genç kadın, aynı dönemde ağrı kesici ilaçlar da kullanınca vücudunda çeşitli belirtiler ortaya çıktı. Büşra K.’nin ellerinde kırmızı benekler oluştu, eklem ağrıları arttı ve bilinç bulanıklığı gelişti. Aksaray'da yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Büşra K., karaciğer koması ön tanısıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmede karaciğer enzimlerinin çok yüksek olmadığı ancak sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığı tespit edildi. Canlı verici bulunamaması üzerine Büşra K., ulusal acil organ bekleme listesine alındı. Yaklaşık 24 saat içinde uygun donör bulundu ve karaciğer nakli yapıldı. Operasyon sonrası yoğun bakımda tedavi gören Büşra K.'nin karaciğer fonksiyonları normale döndü. Ameliyatın 3'üncü haftasında taburcu aşamasına gelindi.

        "BAZEN GÜNDE 4 KEZ İÇTİĞİM OLUYORDU"

        Bilinçsiz tüketimin kendisini bu duruma getirdiğini söyleyen Büşra K., "Yeşil çayla ıhlamur kullanıyordum. Hasta olduğumda ıhlamur içerdim, şişkinlik hissettiğimde ise yeşil çayı tercih ederdim. Zayıflamak için poşet çayları kullanıyordum. Bazen bir fincan, bazen günde 4 kez içtiğim oluyordu. Genellikle hazır, marketten aldığım çayları tercih ediyordum. İnsanlar hala bu ürünleri kullanıyor ama ben çok kötü bir sonuçla karşılaştım. Artık kimseye tavsiye etmiyorum. Doktor tavsiyesi olmadan asla kullanılmamalı" dedi.

        "VÜCUDUMA İYİ GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM AMA SONUÇ ÇOK KÖTÜ OLDU"

        Sosyal medya ve çevresindeki önerilerle bitki çaylarına yöneldiğini ifade eden Büşra K., "Bazı diyetisyenleri takip ediyordum, onlar da bu çayları öğünlere ekliyordu. O dönem vücuduma iyi geldiğini düşündüm ama sonuç çok kötü oldu. Karaciğerim zarar gördü. Ayrıca ağrı kesici de kullanıyordum. Ellerde kırmızı benekler çıkmaya başladı, eklem ağrılarım arttı ve her şey kontrolden çıktı" diye konuştu.

        "MASUM GİBİ GÖRÜNEN ÇAYLAR, KARACİĞER NAKLİNE NEDEN OLDU"

        Hastanın durumu hakkında bilgi veren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, "Hastamız karaciğer koması tablosuyla başvurdu. Karaciğer enzimleri çok yüksek değildi ama sarılık değerleri çok yüksekti. Hemen değerlendirme yapıp, uygun canlı verici aradık. Bulamayınca hastayı ulusal acil listeye aldık. 24 saat içinde uygun donör bulundu ve nakli gerçekleştirdik. Hastamız 2-3 gün yoğun bakımda kaldı. Enzimler normale döndü ve karaciğeri sağlıklı şekilde çalışmaya başladı. Şu anda ameliyat sonrası 3'üncü haftadayız ve taburculuk aşamasına geldik" dedi.

        "BİTKİSEL ÜRÜNLERİ BİLİNÇSİZCE KULLANMAYIN"

        Prof. Dr. Arif Aslaner, vakadan çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu belirterek, "Hasta, biraz kilolu olduğu için ya da sosyal medyada takip ettiği diyetisyenlerin önerileriyle çeşitli bitkisel çay ve takviyeler kullanmış. Masum gibi görünen bu ürünler, karaciğerine ciddi zarar vermiş. Bu tür ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı. Sosyal medya üzerinden yayılan bitki çayları ve zayıflama ürünleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Amacımız, sosyal farkındalık oluşturmak. İnsanlar bu ürünleri kullanmadan önce iki kez düşünmeli" diye konuştu.

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