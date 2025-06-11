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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!

        İzmir'de, 3 otomobilin karıştığı, 5 kişinin öldüğü zincirleme kazada yaşamını yitiren sürücülerden 45 yaşındaki Özkan Nazlı'nın ehliyetine alkollü araç kullanmaktan daha önce 3 kez işlem yapıldığı ve sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı tespit edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya da sosyal medya hesabından bu bilgiyi duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:20
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        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
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        İzmir'de kaza, 9 Haziran'da saat 03.30 sıralarında Menderes- Seferihisar karayolu üzeri Keler mevkiinde meydana geldi. Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran (22) yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra S.U. (21) idaresindeki araca çarptı.

        KAZADA 5 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer araç sürücülerinden Sultan Baran, ablaları Emine Baran (26) ve Fatma Baran (24) yaşamını yitirdi.

        2 YARALI TEDAVİYE ALINMIŞTI

        Özkan ve eşi Suna Nazlı, İzmir'de toprağa verildi.
        Özkan ve eşi Suna Nazlı, İzmir'de toprağa verildi.

        Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü S.U. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        KAZADA ÖLEN ÇİFT, BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ

        Ölen 5 kişiden Özkan ve Suna Nazlı çifti, Kemalpaşa'da toprağa verildi. Çiftin, Bornova ilçesindeki akrabalarına yaptığı bayram ziyaretinin ardından Menderes'teki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

        Suna Nazlı (solda) ve Özkan Nazlı (sağda).
        Suna Nazlı (solda) ve Özkan Nazlı (sağda).

        Galericilik yapan ve aynı zamanda tarım ürünleri alım satım işiyle ilgilendikleri öğrenilen Nazlı çiftinin aynı kazada yaralanan kızları Zeynep Nazlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Yaralılardan Eda Doğa Doyuran'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

        3 KARDEŞ İŞ ÇIKIŞI EVE DÖNÜYORMUŞ

        Emine Baran ve Fatma Baran, işten dönüyorlardı.
        Emine Baran ve Fatma Baran, işten dönüyorlardı.

        Sultan, Emine ve Fatma Baran kardeşler ise Mardin'in Artuklu ilçesinde toprağa verildi. Kazanın, kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Sultan Baran'ın 2 ablasıyla birlikte çalıştığı, Menderes'teki bir midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

        BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

        Sultan Baran, kardeşlerini eve götürüyordu.
        Sultan Baran, kardeşlerini eve götürüyordu.

        Kazada yaşamını yitiren sürücülerden Özkan Nazlı'nın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

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