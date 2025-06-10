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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Karı koca çift ve 3 kardeş yürekleri yaktı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!

        İzmir'de, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybeden Özkan ve Suna Nazlı çiftinin bayram ziyaretinden döndükleri, kazada ölen Sultan Baran ile ablaları Emine Baran ve Fatma Baran'ın Menderes'teki bir midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 07:39 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:11
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        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
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        İzmir'in Menderes ilçesinde dün sabaha karşı, saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolu üzeri Keler mevkiinde zincirleme bir kaza yaşanmıştı. Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sultan Baran (22) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        SAVRULUP BAŞKA ARACA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre savrulan Özkan Nazlı'nın kullandığı otomobil, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KARI KOCA ÇİFT VE 3 KARDEŞ ÖLDÜ

        Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı kazada yaşamını yitirdi.
        Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı kazada yaşamını yitirdi.

        Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilin sürücüsü Sultan Baran ile ablaları Emine Baran (26) ve Fatma Baran (24) yaşamını yitirdi.

        KAZADA 2 KİŞİ DE YARALANDI

        Suna Nazlı (solda) ve Özkan Nazlı (sağda).
        Suna Nazlı (solda) ve Özkan Nazlı (sağda).

        Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenler, kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morga götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü S.U. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        KARI KOCA TOPRAĞA VERİLDİ

        Yaşamını yitiren 5 kişiden Özkan Nazlı ile eşi Suna Nazlı'nın cenazeleri, Bornova'daki Hüseyin İsabey Camii'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri, Kemalpaşa'daki Yeni Ansızca Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

        BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

        Emine Baran ve Fatma Baran, işten dönüyorlardı.
        Emine Baran ve Fatma Baran, işten dönüyorlardı.

        Çiftin, Bornova ilçesindeki akrabalarına yaptığı bayram ziyaretinin ardından Menderes'teki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Galericilik yapan ve aynı zamanda tarım ürünleri alım satım işiyle ilgilendikleri öğrenilen Nazlı çiftinin aynı kazada yaralanan kızları Zeynep Nazlı (20) ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        BİR KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

        Emine Baran, 26 yaşında hayata veda etti.
        Emine Baran, 26 yaşında hayata veda etti.

        Kazadaki diğer yaralı Eda Doğa Doyuran'ın (20) ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

        3 KARDEŞ İŞ ÇIKIŞI EVE DÖNÜYORMUŞ

        Sultan Baran, kardeşlerini eve götürüyordu.
        Sultan Baran, kardeşlerini eve götürüyordu.

        Kazada ölen Sultan Baran, ablaları Emine Baran ve Fatma Baran'ın cenazeleri ise memleketleri Mardin'e gönderildi. Üç kardeşin Mardin'in Artuklu ilçesi Dara köyünde toprağa verileceği bildirildi.

        Kazanın, kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Sultan Baran'ın 2 ablasıyla birlikte çalıştığı, Menderes'teki bir midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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