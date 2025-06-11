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        Haberler Spor Transfer Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro! - Futbol Haberleri

        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!

        Osimhen transferinde umduğunu bulamayan Al Hilal, rotasını Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri'ye çevirdi. İspanya basını, Suudi Arabistan ekibinin Faslı golcü için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:31
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        • 1

          Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşamayınca gözünü Fenerbahçeli En-Nesyri'ye dikti...

        • 2

          Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Al Hilal'in, sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcusunu gündemine aldığı iddia edildi.

        • 3

          İspanya basınından Todofichajes'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi, Osimhen ile Gyökeres transferlerinden sonuç alamayınca Fenerbahçeli En-Nesyri'ye talip oldu.

        • 4

          40 MİLYON EURO BONSERVİS

          Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği 40 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi göze alan Al Hilal'in önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli yönetimle resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.

        • 5

          Haberde ayrıca, transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin sonraki satıştan yüzde 10'luk payı da anlaşma gereği Sevilla'ya ödeyeceği belirtildi.

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          Fenerbahçe formasıyla bu sezon 52 maçta görev yapan 28 yaşındaki En-Nesyri, 30 gol atıp 7 de asist yaptı.

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