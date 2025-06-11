Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
Osimhen transferinde umduğunu bulamayan Al Hilal, rotasını Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri'ye çevirdi. İspanya basını, Suudi Arabistan ekibinin Faslı golcü için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığını iddia etti.
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşamayınca gözünü Fenerbahçeli En-Nesyri'ye dikti...
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Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Al Hilal'in, sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcusunu gündemine aldığı iddia edildi.
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İspanya basınından Todofichajes'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi, Osimhen ile Gyökeres transferlerinden sonuç alamayınca Fenerbahçeli En-Nesyri'ye talip oldu.
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40 MİLYON EURO BONSERVİS
Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği 40 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi göze alan Al Hilal'in önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli yönetimle resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.
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Haberde ayrıca, transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin sonraki satıştan yüzde 10'luk payı da anlaşma gereği Sevilla'ya ödeyeceği belirtildi.
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Fenerbahçe formasıyla bu sezon 52 maçta görev yapan 28 yaşındaki En-Nesyri, 30 gol atıp 7 de asist yaptı.
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