Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, görevden uzaklaştırılmıştı.

REKLAM advertisement1

Bugün de 3 belediyede başkanvekilliği seçimi de yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi. Karadeniz, 21 oyla seçildi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti. Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde de, Belediye Başkanı Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada Meclis Üyesi Ahmet Şahin, başkanvekili seçildi. Avcılar Belediyesi'nde yapılan seçimde de, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkanvekili olarak seçildi

DHA'nın haberine göre Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçiminde ilk tur seçim saat 10.00'da başladı.

AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP'nin belediye başkanvekili adayı ise, Murat Topaloğlu olarak açıklandı.

REKLAM İlk tur oylama saat 10.00'da başladı. Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Partili Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı. KARADENİZ'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI AA'da yer alan habere göre Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Eray Karadeniz, "Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur." dedi. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Hakan Bahçetepe'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi için toplandı. Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkan vekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı. Seçimin sonuçlanmasının ardından CHP'li meclis üyeleri, masalara vurarak salonu terk ettikten sonra slogan eşliğinde belediye binasından ayrıldı. "SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRECEĞİMDEN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN" Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Eray Karadeniz, seçimin ardından Meclis'te yaptığı teşekkür konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti. Seçim sonucunun kendisine yüklediği sorumluğun farkında olduğunu belirten Karadeniz, "'Hizmet eden, izzet bulur.' anlayışıyla bu sorumluluğu yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur." dedi. Siyasette varoluş sebeplerinin milletin sevinçlerini çoğaltıp, huzur ve refahını artırmak olduğunu dile getiren Karadeniz, kendisine emanet edilen görevi en üst seviyede yerine getirmek için gece gündüz çalışacağına söz verdi. Karadeniz, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e de Allah'tan rahmet diledi.

Toplantıyı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile partililer takip ederken, bazı partililer ise belediye binası önünde bekledi. Polis ekipleri de bina önünde güvenlik önlemi aldı. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDE DE ŞAHİN BAŞKANVEKİLİ OLDU Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde de, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Başkan Vekili seçildi. Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Eraslan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, b fıkrası hükümleri gereğince bugün belediye başkan vekilinin seçileceğini kaydetti. Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi. Oylamada Şahin 21, Yazıcı 13 oy alırken, Aziz Yıldırım ve Hasan Akgün adına atılan 2 oy geçersiz sayıldı. İlk tur oylamasında 2 adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda da üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimde üçüncü tur yapıldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan Şahin, Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda Yazıcı 12 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimin ardından salonda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı, bugün yapılan belediye başkan vekili seçiminin tamamlandığını, seçimin Büyükçekmece'ye hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi. Yeni seçilen belediye başkan vekilini kutlayan Yazıcı, "Büyükçekmece hizmeti bekliyor. Büyükçekmece halkı hizmete susamış." dedi. Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili seçilen Ahmet Şahin ise bugün hukuki bir sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getirdi. Bugün kimsenin bir şey kazanmadığını belirten Şahin, "Ahmet Şahin bugün sadece bir vekaleti üstlenmiştir. Ben bir vekilim, vekil olarak görevime devam edeceğim. Eminim ki en kısa sürede adalet tecelli edecek, tüm arkadaşlarımız görevlerinin başına dönecekler. Allah bana bu görevi en kısa sürede sahibine teslim etmeyi nasip eder inşallah." diye konuştu. AVCILAR BELEDİYESİ'NDE YÜKSEL CAN, BAŞKANVEKİLİ OLDU Avcılar Belediye Meclisi'nde de, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Can başkan vekili seçildi.

Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla belediye başkan vekili seçimi için toplandı. Meclis Birinci Başkan Vekili Ufuk İnan başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapılan toplantıya geçilmeden önce grup başkanvekilleri, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziyelerini iletti. Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can, AK Parti Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş aday gösterildi. Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimde, Yüksel Can belediye başkan vekili seçildi. Seçimin ilk turunda 37 oy kullanılırken, CHP'nin adayı Can 24, AK Parti'nin adayı Lökbaş 13 oy aldı. Seçimin ikinci turunda da adaylar aynı oyu aldı. Adaylardan biri, meclis üyelerinin 3'te 2'sinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi. Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda da CHP'nin adayı Can 24, AK Parti'nin adayı Lökbaş 13 oy aldı. Bu sonuçla en yüksek oyu alan Yüksel Can, Avcılar Belediye Başkan Vekili oldu.

Başkan vekili seçilen Can, meclis üyelerine teşekkür ederek, şeffaf ve sosyal bir belediyecilik anlayışıyla bu görevi emaneten devraldığını söyledi. Can, "Halka hizmetin, Hakk'a hizmet olduğu bilinciyle vicdanımız ve şeffaflığımızla görevimizi yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu süreci tek başıma değil, tüm meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarımla beraber ortak bir bilinçle yöneteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.