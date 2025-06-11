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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı

        ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Çin ile anlaşmanın tamamlandığını ifade ederek "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:14
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        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
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        ABD Başkanı Donald Trump kendi platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Başkan Xi ve benim son onayıma tabi. Tüm nadir toprak elementleri, Çin tarafından önceden tedarik edilecek. Aynı şekilde, anlaşıldığı üzere biz de Çin’e üzerinde anlaşılan şeyleri sağlayacağız. Biz toplamda yüzde 55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin ise yüzde 10 alıyor. İlişkilerimiz mükemmel!" dedi.

        "BU HER İKİ ÜLKE İÇİN DE BÜYÜK KAZANÇ OLUR"

        Trump açıklamasında ayrıca "Başkan Xi ve ben, Çin'i Amerikan ticaretine açmak için yakın bir şekilde çalışacağız. Bu her iki ülke için de büyük bir KAZANÇ olur" dedi.

        ABD - ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI

        ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

        Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

        Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

        Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

        Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

        ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi, 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüş, görüşmede tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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