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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama

        Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan "engelli" ve ilaç raporları"nın yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:35
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        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
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        Kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30.06.2025 tarihine kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık “Rapor Yenileme” takvimi oluşturuldu.

        Vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan “Rapor Yenileme” süreci, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek.

        ÖNCELİK RAPOR SÜRESİ DOLMAK ÜZERE OLAN HASTALARA VERİLDİ

        Düzenlemeye göre; öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile paylaşılacak.

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        RAPOR YENİLEMEYE ÖZEL KLİNİK

        Hastalara kolaylık sağlanabilmesi için, yalnızca 30 Haziran’da raporu sona erecek olan hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. “Rapor Yenileme” kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

        RAPOR SÜRESİ DOLAN VATANDAŞLARA SMS GÖNDERİLECEK

        Ayrıca, süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla da bilgilendirme yapılacak. Mesajda şu ifadelere yer verilecek: “Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden ‘Rapor Yenileme’ kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır. Randevu için tıklayınız: https://mhrs.gov.tr/vatandas/"

        HASTANELER ÖZEL CETVEL AÇACAK

        Tüm hastaneler, “Rapor Yenileme” kliniği için MHRS’ye özel, randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabilecek.

        Hastanelerdeki Başvuru Noktası: MHRS Koordinasyon Birimi Vatandaşlar, randevu günü hastanelerde “MHRS Koordinasyon Birimi”ne başvuracak. Bu birim, başvurunun niteliğine göre yönlendirme yapacak. Başvuru bir engelli raporu içinse Sağlık Kurulu’na, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine kayıt ve yönlendirme sağlanacak.

        YENİLENMEYEN RAPORLAR GEÇERSİZ OLACAK

        Raporlar yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlar ile işlem yapılabilecek. Ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek.

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