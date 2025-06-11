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        Haberler Ekonomi Sigorta Bireysel Emeklilik Otomatiğe bağlanan BES hesapları 6 ay sonra ödenmiyor hissi veriyor - Sigorta Haberleri

        Papatya seven borsa orkide sevene likit fon önerisi

        Sigorta Sayfası programında bu hafta Akıllı BES Kurucusu Onur Yurtsever konuk oldu. Finansal okuryazarlık ve davranışsal finans alanında uzman olan Akıllı BES'in bağlı olduğu Smart Advice Kurucu Ortağı Yurtsever, vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı paylarını kredi kartından otomatik olarak ödemesi halinde 6 ay sonra bu parayı hiç ödememiş gibi hissettiklerini söyledi. Yapay zeka ile fon dağılım değişikliği yapılırken yatırımcı profil analizi ile farklı kişilere farklı fon önerileri yapıldığını söyleyen Yurtsever, bunun için anketler yaptıklarını ifade ederek "Örneğin orkide seviyorsanız risk algınız düşük, papatya seviyorsanız fazla demektir" şeklinde konuştu. Robotların BES fonlarını başarılı yönettiğini anlatan Yurtsever, 3 yılda kıstas alınan endekse göre yüzde 80 daha çok kazandıran Akıllı BES'in şu anda yüzde 10-15 aralığında altın, yüzde 40-60 aralığında para piyasası fonu ve kısa vadeli bono, geri kalan yüzde 15'lik kısım için de hisse senedi fonları önerdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:59
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        BES robotları % 80 fazla getirdi
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        Finansal okuryazarlık ve davranışsal finans alanında uzman olan Smart Advice Kurucu Ortağı Onur Yurtsever, vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı paylarını kredi kartından otomatik olarak ödemesi halinde 6 ay sonra bu parayı hiç ödememiş gibi hissettiklerini söyledi. BES fonlarının yapay zeka aracılığı ile yönetildiği sistem olan Akıllı BES'in kurucusu olan Yurtseven, yaptıkları çalışmada vatandaşların borcu olsa da zorluk çekse de BES katkı paylarını ödediklerini ve bir süre sonra BES birikimlerinin arttığını hisseden kişinin biriktirmekten vazgeçmediğini dile getirdi. Yurtsever, BES katılımcılarının maaş zammı aldığında aldıkları zam kadar BES katkı paylarını artırmaları durumunda da yine bir süre sonra katkı payının artmamış gibi hissedildiğini ve birikimin böylece daha fazla artabildiğini ifade etti.

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        BES'in vatandaşların tasarruflarını başarılı bir şekilde yönettiğini anlatan Yurtsever, özellikle mevduat ve borsada 1 aya kadar inen bekleme süresinin BES'te 3 yıla kadar çıkmış olmasının BES'in vatandaş için gelecek için bir umut olduğunu ortaya koyduğunun altını çizdi.

        YAPAY ZEKA 3 YILDIR ALTIN ÖNERİYOR

        Akıllı BES'in haklarının şu anda bir emeklilik şirketinde bulunduğunu söyleyen Yurtsever, vatandaşların giderek BES getirilerini artırmak için daha fazla fon dağılımı değişikliğine gittiğini ve fonları yönetmek için robotları tercih ettiklerini kaydetti. Yapay zekanın trendleri takip ederek fonları başarılı yönettiğinin altını çizen Yurtsever, "Örneğin Akıllı BES 3 yıldır düzenli bir şekilde altını öneriyor. Bin 900 dolardan başladı ve hep önerdi" dedi.

        Vatandaşların fon değişiklik haklarını geçmişe göre daha çok kullandığını hatırlatan Yurtsever, yine de bir çok kişinin fon türünü değiştirerek getirisini artırma olanağından haberi olmadığını Akıllı BES'in kişiler yerine bir otomatik onay alarak fon değişikliğini yaptığını anlatarak, "

        ANİ OYNAKLIKTA ROBOT BAŞARILI

        Piyasaların son derece oynak olduğunun altını çizen Yurtsever, yine de Akıllı BES'in yönettiği yüksek riskli fonların yılbaşından bu yana yüzde 65 kazanç sağlayabildiğini, bunu tek başına geçen enstrümanın bir tek altın olduğunu anlattı. Yurtsever, "Yapay zeka ile kıstas aldığımız endekslere oranla yüzde 80 daha fazla getiri sağlayabiliyoruz. Bunun yanında yapay zeka önemli gelişmelerin olduğu pandemi ve savaş dönemlerinde başlangıçta kayıplar olsa da panik olmadığı için bir süre sonra trendin düzeltme yapacağını bilir. Robot hacme, volatiliteye, boşluklara bakarak teknik analizini istatistiksel modellerle yapıyor. Boşluğu yakalıyor" diye konuştu.

        Yurtsever, yapay zekanın şu anda yüzde 10-15 aralığında altın, yüzde 40-60 aralığında para piyasası fonu ve kısa vadeli bono, geri kalan yüzde 15'lik kısım için de hisse senedi fonları önerdiğini açıkladı.

        PAPATYA SEVENE BORSA

        Yapay zeka ile fon dağılım değişikliği yapılırken yatırımcı profil analizi ile farklı kişilere farklı fon önerileri yapıldığını söyleyen Yurtsever, bunun için yapılan ankette örneğin sevdiğin çiçek, yaptığınız spora göre fon önerildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Senin risk algın ile benimki farklı. Çocuğun var veya yok, kredi ödüyorsun veya ödemiyorsun bunlar profili etkiliyor. Örneğin orkide seviyorsanız risk algınız düşük, papatya seviyorsanız fazla demektir. Dağcı iseniz risk algınız yüksek demektir."

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        #Bireysel Emeklilik Sistemi
        #BES
        #Yapay Zeka
        #robotik fon yönetimi
        #fon
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