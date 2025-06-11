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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı Aykut Karagöz'ü öldüren boğuşma! Dehşet kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!

        İstanbul'da, iş insanı 45 yaşında Aykut Karagöz, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan bulunan Hamza Karaman ile yaşadıkları silahlı kavgada hayatını kaybetti. Yaşanan olayda Hamza Karaman yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:47
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        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
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        İstanbul Pendik'te kan donduran olay, dün saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak’ta meydana geldi.

        ALACAK VERECEK MESELESİ

        Hayatını kaybeden Aykut Karagöz, 45 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Aykut Karagöz, 45 yaşındaydı.

        İddiaya göre; Hamza Karaman (37), aralarında alacak verecek davası olan iş insanı Aykut Karagöz’ün (45) sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki ofisine gitti.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre önce kısa süre konuşan ikili arasında daha sonra Aykut Karagöz’ün silah çıkartması taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesine neden oldu.

        ÖNCE OMZUNDAN VURDU SONRA VURULDU

        Çıkan arbedede Karagöz, Karaman’ı omzundan vurarak yaraladı. Devam eden kavgada silahı Karagöz’ün elinden alan Hamza Karaman, Karagöz’e ateş etti.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yaşanan olayda 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan ayağından ve omuzundan yaralanan Hamza Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, bacak ve kalça kısmından vurulan ve ağır yaralı olan Aykut Karagöz de çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        RUHSATSIZ 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan Aykut Karagöz’ün inşaat şirketinin olduğu, Serhat Ardahan Spor'a bir dönem başkanlık yaptığı öğrenildi.

        Hayatını kaybeden Karagöz, Pendik Kurtköy Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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