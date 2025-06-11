Cezaevi izninde öldürüldü! Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!

Korkunç olay, önceki gece saatlerinde İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre cezaevinden izinli çıkan ve tartıştığı eniştesi tarafından vurularak hayatını kaybeden Bayram Ertaş (32), cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapmasında, olaydan sonra kaçan katil zanlısı enişte Halil Çetin, dün polise teslim oldu.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Cezaevinden izinli çıkan Bayram Ertaş, husumetlisi olduğu iddia edilen eniştesi Halil Çetin (60) ile dairenin girişinde karşılaştı. Burada ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Çetin, tabancayla Ertaş'a ateş etti. Kaçmaya çalışan Ertaş, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yaralanarak, bir alt katta yere yığıldı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ertaş, olay yerinde hayatını kaybederken, başlatılan soruşturmada teslim olan katil zanlısı Halil Çetin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"ELİNDE SİLAHLA GELDİ, ARBEDEDE ALIP ATEŞ ETTİM"

İHA'nın haberine göre de Çetin'in, emniyetteki ifadesinde "Bayram elinde silahla evimin önüne geldi. Kızımı ve ailemi uzun süredir tehdit ediyordu. Elinde silahı görünce aramızda arbede yaşandı. O esnada silahı alarak ateş ettim" dediği öğrenildi.

Ertaş'ın ayrıca 2020 yılından bu yana Halil Çetin'in ailesine özellikle de kızına rahatsızlık verdiği, sürekli tehditler savurduğu iddia edildi. 38 ayrı suç kaydı bulunan Ertaş'ın, pandemi döneminden bu yana aileyi defalarca kez tehdit ettiği, olay günü de silahla evin önüne geldiği öğrenildi. Ayrıca, Ertaş'ı silahla vurarak öldüren Çetin'in olayın ardından taksiye binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü! Haberi Görüntüle