Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!

İstanbul Çekmeköy'de olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktığı belirtilen Bayram Ertaş (32), halasının evinin önüne geldi.

AA ve İHA'daki habere göre Bayram Ertaş, husumetlisi olduğu iddia edilen Halil Çetin (60) ile dairenin girişinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesiyle Çetin, tabancayla Ertaş'a ateş etti. Kaçmaya çalışan Ertaş, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yaralanarak, bir alt katta yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.