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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!

        İstanbul'da, cezaevinden izinli çıkan 32 yaşındaki Bayram Ertaş husumetli olduğu eniştesi 60 yaşındaki Halil Çetin'in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Ertaş olay yerinde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Çetin, ise olay yerinden kaçarak firar etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:12
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        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
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        İstanbul Çekmeköy'de olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Tuğba Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktığı belirtilen Bayram Ertaş (32), halasının evinin önüne geldi.

        ENİŞTESİ İLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Bayram Ertaş, 32 yaşında hayatını kaybetti.
        Bayram Ertaş, 32 yaşında hayatını kaybetti.

        AA ve İHA'daki habere göre Bayram Ertaş, husumetlisi olduğu iddia edilen Halil Çetin (60) ile dairenin girişinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU YERE YIĞILDI

        Tartışmanın büyümesiyle Çetin, tabancayla Ertaş'a ateş etti. Kaçmaya çalışan Ertaş, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yaralanarak, bir alt katta yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #istanbul
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