THF BAŞKANI UĞUR KILIÇ: TÜRK SPORU, VATANSEVER BİR SPORCUYU KAYBETTİ
Cenazeye katılan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Türkiye hentbolu, Türk sporu çok vatansever, yetenekli, koca yürekli bir sporcusunu ve ailesini kaybetti. Çok üzgünüz, kelimelerle ifade etmek zor. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Çok üzgünüz, tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Cemal'in hentbol camiasında birçok takımda arkadaşı oldu, takımlarda oynadı. Oradaki takım arkadaşları da burada. Herkes son yolculuğuna uğurlamak için bir arada. Hepimizin sabırlı ve metanetli olması lazım" ifadelerini kullandı.