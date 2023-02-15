A MİLLİ ERKEK HENTBOL BAŞANTRENÖRÜ OKAN HALAY: YERİ DOLDURULAMAZ BİR İNSANDI

Cemal Kütahya'nın Türk hentbolu için önemli kişilerden biri olduğuna dikkati çeken A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, "Gerçekten bizim için çok zor bir süreç. İnanılmaz üzüntülüyüz. Duygularımızı kelimelerle ifade etmekte çok zorluk çekiyoruz. Cemal, hem insani olarak hem ahlaki olarak hem de sporcu kişiliği olarak hentbolun önemli kişilerinden biriydi. Küçük oyuncularımız için rol model oyuncularımızdan biriydi. Örnek olabilecek bir aile yapısına da sahipti. Yeri doldurulamaz bir insan olduğunu düşünüyorum. Şu an nasıl bir süreç yaşayacağız, bundan sonraki yapılanmada nasıl oynayacağız, neler yapacağız onları ben de bilmiyorum. Bizim de psikolojik olarak desteğe ihtiyacımız var. Hayat devam ediyor ama bunu yaşayan bilir. Orada çektiği acıları biz de hissettik. Orada enkazın altında kalmak, günlerce orada kalmak herhalde bu duyguları kimse ifade edemez. Hentbol camiasının başı sağ olsun. Önemli bir insanımızı, önemli bir arkadaşımızı kaybettik. Makamı cennet olsun" diye konuştu.