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        Haberler Yemek Yapma Hem şekersiz hem yumurtasız: 20 dakikada kolayca hazırlayabileceğiniz tatlı enerji barı tarifi!

        Hem şekersiz hem yumurtasız: 20 dakikada kolayca hazırlayabileceğiniz tatlı enerji barı tarifi!

        Tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm mü arıyorsanız evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şekersiz ve yumurtasız enerji barını yapabilirsiniz! Bu enerji barı, hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de sağlıklı içeriğiyle vücudunuza enerji verecek. Peki, bu enerji barı nasıl yapılır? İşte, tatlı enerji barı tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 17:31 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:45
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        • 1

          Sağlıklı yaşamı tercih edenler için şekersiz ve yumurtasız tatlı tarifleri de giderek popülerleşiyor. Özellikle enerjiye ihtiyaç duyduğunuz anlarda size güç verebilecek sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız bu enerji barı tam size göre olabilir. Rafine şeker kullanmadan hazırlanan bu tarif, doğal tatlandırıcı sağlayabilecek malzemelerle dolu. İşte, tatlı krizlerinize sağlıklı bir çözüm sunan enerji barının adım adım yapılışı...

        • 2

          ŞEKERSİZ YUMURTASIZ ENERJİ BARI

          MALZEMELER:

          100 gram yer fıstığı

          200 gram yulaf ezmesi

          30 gram kabak çekirdeği

          40 gram badem

          1 yemek kaşığı keten tohumu

          2 yemek kaşığı bal

          ÜZERİ İÇİN:

          1 paket bitter çikolata

          Tuz parçacıkları (isteğe bağlı)

        • 3

          YAPILIŞI:

          Yulafı biraz daha küçültmek için bir makinede çekin.

          Daha kavruk bir tat istiyorsanız isteğe bağlı olarak bir tavada kısa bir süre çevirebilirsiniz.

        • 4

          Daha sonra büyük bir kap çıkartın ve bu kaba kalan malzemeleri ekleyin.

          Tüm malzemeleri birleştirip karıştırın.

        • 5

          Karışımdan birer parça alın ve bir kalıp yardımıyla veya fincanla şekillendirin.

          Şekillendirdiğiniz parçaları bir fırın tepsisine dizin.

        • 6

          180 derece fırında 15 dakika pişirin. Biraz soğumaya bırakın.

          Soğuduktan sonra bir servis tabağına alın.

        • 7

          Enerji barınızı, isteğe bağlı olarak üzerine koymak için benmari usülü erittiğiniz çikolataya batırın.

          Biraz donduktan sonra yine isteğinize bağlı olarak çikolatanın üzerine tuz parçası serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

          Kaynak: Sub und Gesund

          Fotoğraf kaynak: YouTube

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