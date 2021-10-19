Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı, gözler halka arz sonuçlarına çevrildi. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz olacak olan Hedef Holding izahnamesi 7 Ekim'de onaylanmıştı. İşte Hedef Holding halka arz hakkında merak edilenler...
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI
Borsa İstanbul'da gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapıldı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Info Yatırım Menkul Değerler’den yapılan açıklamada Hedef Holding halka arzında 1,96 TL’den 60 milyon hissenin satışının yapıldığı bildirildi.
Halka arz büyüklüğü 117,6 milyon TL olurken halka arz edilen hisselerin yüzde 40’ı yurtiçi kurumsal, yüzde 35’i yurtiçi bireysel, yüzde 20’si yurtdışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5’i Hedef Grubu çalışanlarına dağıtıldı.
Hedef Holding’in sermayesinin 250 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 50 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortak Sibel Gökalp'in sahip olduğu 10 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 60 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi.
Halka arzda toplam 123 bin 745 yatırımcıdan halka arz edilen 60 milyon TL nominal değerli payların 6 katına denk gelen 357,8 milyon TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı Hedef Holding halka arzda hisse fiyatı 1,96 TL olarak belirlenmişti.
HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU NE?
İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında hisseler #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek.
HEDEF HOLDİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Hedef Holding Borsa'da düzenlenecek gong töreninin ardından işlem görmeye başlayacak ancak net bir tarih henüz belli olmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!