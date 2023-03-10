Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: HDP Eş Başkanı Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın

HDP Eş Başkanı Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını açıkladı

Giriş: 10.03.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: HDP Eş Başkanı Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın
HABERTURK.COM

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’ye açılan kapatma davası seçim sürecinde görüşülmemesi gerektiğini söylerek, davayla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını açıkladı. Sancar, “böyle bir belirsizliğin seçmenlere yaşatılması kabul edilebilir değil, YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Fox TV’de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı.

"MUHATABIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Seçim sürecine ilişkin açıklamalar yapan Sancar, "Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. muhatabımız Kılıçdaroğlu" dedi.

Sancar “HDP’ye bakanlık” tartışması için de konuştu. “Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEKLER?

Sancar, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra “Hayırlı olsun. HDP’ye bekliyoruz” sözleri sonrasında merak edilen görüşme için ise "Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de silah bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kocaeli'de silah bıçaklı kavga: 3 yaralı
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
Beyoğlu'nda otelde yangın paniği
Beyoğlu'nda otelde yangın paniği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.