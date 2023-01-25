HDP'nin "dava ertelensin" talebiyle ilgili sıcak gelişme

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin “kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin” talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Raportör; mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu vurguladı.

TALEBİN REDDEDİLMESİ İSTENDİ

Bu nedenlerle HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. AYM Raportörü'nün raporunun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak.

HESAPLARA GEÇİCİ BLOKE KONULMUŞTU

Bu arada Yüksek Mahkeme, HDP’nin talebini yarın karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme, HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasını kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda HDP’den savunma alınması da kararlaştırılmıştı. HDP, “savunma için verilen otuz günlük süre içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle iki aydan az olmamak üzere ek süre verilmesini” talep etti. Anayasa Mahkemesi HDP’nin ek süre talebini de yarın değerlendirecek.