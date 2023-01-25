Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yargı Son dakika: HDP'nin "dava ertelensin" talebiyle ilgili sıcak gelişme!

HDP'nin "dava ertelensin" talebiyle ilgili sıcak gelişme

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. Fevzi Çakır'ın haberi...

Giriş: 25.01.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: HDP'nin

Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP’nin “kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin” talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Raportör; mahkeme üyelerine dağıtılan raporunda, mahkemenin gündemine hakim olduğunu, kapatma davası dosyasının da yeterince hacimli olduğunu vurguladı.

TALEBİN REDDEDİLMESİ İSTENDİ

Bu nedenlerle HDP’nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. AYM Raportörü'nün raporunun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak, yüksek mahkeme müzakerelerini söz konusu rapor üzerinden yapacak.

HESAPLARA GEÇİCİ BLOKE KONULMUŞTU

Bu arada Yüksek Mahkeme, HDP’nin talebini yarın karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme, HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasını kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda HDP’den savunma alınması da kararlaştırılmıştı. HDP, “savunma için verilen otuz günlük süre içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle iki aydan az olmamak üzere ek süre verilmesini” talep etti. Anayasa Mahkemesi HDP’nin ek süre talebini de yarın değerlendirecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
FETÖ'nün hücre yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün hücre yapılanmasına operasyon!
AYM, HDP'nin başvurusunu yarın görüşecek
AYM, HDP'nin başvurusunu yarın görüşecek
Sinan Ateş soruşturmasında o isim yeniden gözaltına alındı
Sinan Ateş soruşturmasında o isim yeniden gözaltına alındı
Altın güne düşüşle başladı!
Altın güne düşüşle başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.