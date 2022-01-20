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Türkiye’de yayın hayatına başlamak için gün sayan dijital yayın platformu HBO Max’in Türkiye genel müdürü belli oldu. HBO Max Türkiye'nin Genel Müdürlüğü görevine, Turkcell’in TV Plus'ın Genel Müdürlüğünü üstlenen Barış Zavaroğlu getirildi.

HBO Max’in Türkiye operasyonlarını yönetecek olan Zavaroğlu, 2016 yılında dahil olduğu Turkcell’de 2020 yılı başından bu yana TV+ servisinin genel müdürü olarak görev yapıyordu. Barış Zavaroğlu, Turkcell’den önce ise Fox Broadcasting Company ve Walt Disney Company’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.

HBO: TÜRKİYE'DE HIZLA YERLEŞMEK İSTİYORUZ

Zavaroğlu’nun atanmasını duyuran HBO Max’in EMEA Bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü Christina Sulebakk,

“Stratejik açıdan önemli bir pazarda lansmana ve büyümeye hazırlanırken, Barış bize önemli bir zamanda katılıyor. Avrupa'daki aşamalı dağıtımımızın bir parçası olarak Türkiye’de hızla yerleşmeye çalışırken, uzmanlığı ve liderliği paha biçilmez olacak" dedi.

Barış Zavaroğlu ise HBO Max’in derin ve çeşitli bir içerik kütüphanesiyle dünya çapında yayılırken kayda değer bir ivme kazandığına dikkat çekti.

NETFLIX İLE KIYASIYA REKABET

Amerika ve Avrupa’da 46 ülkede faaliyette olan HBO Max, Türkiye’yi de kapsayan son açılımıyla bu pazarlara 21 yeni ülke daha ekleyeceğini duyurmuştu. Özellikle ABD’de Netflix ve Amazon Prime ile yaşadığı kıyasıya rekabeti dünya geneline yaymak için harekete geçen HBO, 2026 yılına kadar ise 190 ülkede faaliyette bulunmayı hedeflediğini açıklamıştı.