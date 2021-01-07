Hazır giyim ihracatında rekor kırıldı

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Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye geneli hazır giyim ihracatının Aralık ayında yüzde 25,3 artarak 1 milyar 662 milyon dolar, EHKİB Aralık ayı ihracatının ise yüzde 14 artışla 112 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Sertbaş “2020 yılında medikal ürünler, hazır giyim ihracatına Türkiye genelinde 1 milyar 368 milyon dolar, EHKİB ihracatına ise 92 milyon dolar katkı sağladı. Türkiye genelinde 166, EHKİB olarak ise 76 ülkeye medikal ürün ihracatı yaptık. 2020 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatı önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 17,1 milyar dolar oldu. EHKİB olarak ise 2020 yılında pandemiye rağmen geçen yılki ihracat seviyemiz olan 1,3 milyar doları koruduk. Ege İhracatçı Birlikleri özelinde hazır giyim sektörü demir-demir dışı metaller sektörünün ardından ikinci, Türkiye genelinde ise otomotiv ve kimya sektörünün ardından en çok ihracat yapan üçüncü sektör oldu. Pandemi sebebiyle küresel ihracatın darbe aldığı, hazır giyim sektöründe ana ihraç pazarımız Avrupa’da azalan talebi göz önüne aldığımızda iyi bir performans gösterdik. 2020 yılının ilk iki ayında Türkiye ve bölgemiz ihracat performansı gayet iyiydi.” dedi

Mart-Nisan-Mayıs aylarında Covid-19’un etkilerinin ihracat rakamlarında yoğun bir şekilde hissedildiğini anlatan Sertbaş, pandemi başladıktan sonraki 3 aylık dönemde ihracat kaybının yüzde 44 olduğundan da bahsederek şu ifadeleri kullandı:

“Haziran ayıyla dünyada ve ana ihraç pazarımız Avrupa’da önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte ihracatımızdan olumlu sinyaller gelmeye başladı. Haziran-Ekim döneminde beş aylık periyotta Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ay bazında ihracat lideri olduk. Yılın ikinci yarısında sektör olarak gösterdiğimiz başarılı performans sayesinde 2020 yılını iyi bir seviyede kapattık. Hazır giyim endüstrisindeki firmalarımızın yeni döneme hızlı adaptasyonu bu başarımıza ciddi oranda katkı sağladı. Emeği geçen tüm ihracatçı firmalarımız bu başarıda büyük bir tebriği hak ediyor. Zor koşullarda göstermiş olduğumuz başarılı ihracat performansımız gelecek yıllar için de bize umut veriyor. Daha büyük hedefler için bizi cesaretlendiriyor.”

2021'DE HEDEF 1.5 MİLYAR DOLAR

Pandeminin küresel tedarik zincirinde önemli değişimleri beraberinde getirdiğini anlatan Burak Sertbaş şöyle devam etti:

“Müşterilerin gelecek yıllarda alternatif ve daha yakın pazarlardan tedarik eğilimleri olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa pazarı açısından coğrafi yakınlık avantajımızdan daha çok faydalanacağımızı düşünüyorum. 2021 yılı için EHKİB olarak 1,5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Medikal ürünlere olan küresel ihtiyacın devam edeceğini, ihracatının da bu seviyelerde gerçekleşeceğini beklediğimiz için hedefimize ulaşacağımızı inanıyorum.”