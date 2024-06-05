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        Haberler Ekonomi Para Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Borsa İstanbul'dan işlem vergisi planı: Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor! Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor

        Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para yatırımlarına on binde 4, Borsa İstanbul yatırımlarına ise on binde 2 oranında işlem vergisi getirmeyi planlıyor. Gelir vergisi gibi bir verginin getirilmesi ise düşünülmüyor

        Giriş: 05.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:41
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        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
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        Bütçeyi sağlamlaştırmaya hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yandan vergi kaçağını önlemeye çalışırken diğer yandan hiç vergi alınmayan bazı alanlara da dokunmaya çalışıyor. Bakanlıkta finans alanında son olarak kripto para yatırımlarına on binde 4 oranında işlem vergisi getirilmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

        Bu vergi kişiler kripto yatırımı yapmak için bankalardan kripto para borsalarına para gönderilmesi esnasında stopaj olarak kesilecek. Kripto borsalara vergi getirilmesi gözleri Borsa İstanbul’a da çevirdi. Bakanlık kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre bakanlık şu anda Borsa İstanbul için de işlem vergisi üzerinde çalışma yapıyor. Kripto yatırımlardaki gibi net olmamakla birlikte Maliye, Borsa İstanbul yatırmalarında da yatırım tutarı üzerinden on binde 2 oranında işlem vergisi almayı planlıyor. Böylece örneğin 100 bin liralık hisse yatırımı yapacak vatandaş veya şirketler 20 lira işlem vergisi ödeyecek.

        GELİR VERGİSİ YOK

        Ancak gelir vergisi gibi bir vergi olamayacak. Bakanlık sadece tebliğ değişikliği ile (çünkü yasada var) borsadan gelir vergisi alabileceği halde bunu düşünmüyor.

        GERİYE YÜRÜMEYECEK

        Diğer yandan yapılması düşünülen düzenleme, yani getirilmesi planlanan işlem vergisi kanun geriye yürütülemediği için şu andaki borsa yatırımlarını değil bundan sonrakileri kapsayacak.

        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
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