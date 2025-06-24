Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.388,56 %2,70
        DOLAR 39,6435 %0,07
        EURO 46,0179 %0,22
        GRAM ALTIN 4.232,33 %-1,37
        FAİZ 43,08 %-1,28
        GÜMÜŞ GRAM 46,02 %0,03
        BITCOIN 105.218,00 %1,36
        GBP/TRY 53,9584 %0,64
        EUR/USD 1,1597 %0,16
        BRENT 69,54 %-2,71
        ÇEYREK ALTIN 6.919,86 %-1,37
        Haberler Ekonomi Kripto Para Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para hamlesi - Kripto Para Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para hamlesi

        Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gelirlerin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni hamleleri yakın zamanda hayata geçirecek. Bu kapsamda tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak. Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olarak uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıktan kripto para hamlesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

        Bu kapsamda ilave adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek.

        EN AZ 20 KARAKTERLİK İŞLEM AÇIKLAMASI İSTENECEK

        Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.

        REKLAM

        TRAVEL RULE UYGULANMAYAN KRİPTO VARLIK ÇEKİM İŞLEMLERİ İÇİN ZAMAN SINIRI

        Seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim işlemlerine zaman sınırı

        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek.

        Yapılacak düzenlemeye göre anılan işlemler, bu varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.

        KRİPTO VARLIK ÇEKİM İŞLEMİNDE 72 SAAT SINIRI

        Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olarak uygulanacak.

        STABİL KRİPTO PARALARIN TRANSFERİNE İLAVE KISITLAMALAR GETİRİLECEK

        Şüpheli fonların, hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek.

        Bu amaç doğrultusunda "stabil kripto para" adıyla bilinen, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ilave kısıtlamalar getirilecek. Buna göre, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer işleminde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin mevcudiyetini gerektiren "seyahat kuralı" yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.

        "MEŞRU KRİPTO VARLIK FAALİYETLERİ İÇİN HAREKET ALANI MUHAFAZA EDİLECEK"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak kripto varlık işlemlerinin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirdi.

        Şimşek, finansal sistemin bütünlüğü korunarak meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının muhafaza edildiğine işaret ederek, "Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto varlık transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek" değerlendirmesinde bulundu.

        Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açık bir uyarıda bulunan Şimşek, "Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Çapa Tıp Fakültesi’nin 70 milyonluk ihalesi davalık oldu
        Çapa Tıp Fakültesi’nin 70 milyonluk ihalesi davalık oldu
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Habertürk Anasayfa