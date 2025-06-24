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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı

        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde Maydonoz Döner'e yönelik ikinci FETÖ operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 74 Maydonoz Döner şubesi incelenirken, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 24.06.2025 - 08:56
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        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
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        Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maydonoz Döner şubelerinde FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları belirlendi.

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'Maydonoz Döner' isimli firmanın yetkililerinin, kendi şahsi hesapları ile şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere çeşitli adlar altında para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, söz konusu transferlerin örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı belirlendi.

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        Soruşturma kapsamında, MASAK raporlarına göre 74 Maydonoz Döner şubesi incelendi. İncelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi.

        Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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