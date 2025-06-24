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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!

        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!

        İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174'ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.

        Giriş: 24.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:54
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        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
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        İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 41 ilde FETÖ silahlı terör örgütünün üyesi olduğu gerekçesiyle 174’ü muvazzaf olmak üzere 176 askeri personele yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. 11’i Albay 18’sı Yarbay olmak üzere 158 kişi gözaltına alındı.

        İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaya göre; örgüt üyeleri market, büfe, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde bulunan ankesörlü sabit hatlar üzerinden iletişim sağlıyordu. Buna bağlı olarak FETÖ soruşturmaları kapsamında 80 şehirdeki adli birimlerin kullanımına açık sabit hat veri havuzunda incelemeler yapıldı.

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        Araştırmalar sonucunda 174’ü muvazzaf asker olmak üzere toplamda 176 kişi hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

        11 ALBAY GÖZALTINDA

        İstanbul ve İzmir merkezli 41 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 158 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında; 17’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 31’i Jandarma Genel Komutanlığı, 115’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup, 11’i albay, 18’sı yarbay, 47’si binbaşı, 32’si yüzbaşı ve 6’sı teğmen, 61’i astsubay / uzman çavuş olmak üzere görev yapan askeri bulunuyor

        BAŞSAVCILIKTAN RAPOR

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışma sonucunda kurulan ve ülke genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden sonra günümüze kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şahıs şüpheliler için bin 918 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlar kapsamında 28 bin 262 şüphelinin tespit edildiği, bu sayıdan 25 bin 869’un gözaltına alındığı, gözaltına alınan sayıdan 9 bin 55’inin tutuklandığı, 13 bin 972'nin adli kontrol kaydıyla, 2 bin 842’sinin kayıtsız serbest bırakıldığı, 2 bin 393'inin firari konumda bulunduğu, ilerleyen aşamalarda bir çoğunun yakalandığı, serbest bırakılmasına karar verilen toplam sayıdan 9 bin 533'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt mensupları ve işleyişi hakkında faydalı bilgi verdikleri, yakalanan toplam şüpheli sayısına göre itirafçı oranının yüzde 37 olduğu" ifadeleri kullanıldı.

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