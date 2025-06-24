İstanbul'da olay, 21 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu'nda Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre kıraathane önünde bekleyen İbrahim Y. (49) şapkalı ve maskeli 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI DHA'daki habere göre yaralanan kişi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelinin motosikletli 1 kişiyle gelerek sokağa yakın bir yerde indiğini, saldırı sonrasında da aynı kişiyle olay yerinden kaçtığını belirledi. REKLAM

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI Devam eden çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüpheliler Barış S. (19) ile Furkan G. (23), gece saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

VURANIN 23, VURULANIN 6 SUÇ KAYDI ÇIKTI Gözaltına alınan şüpheli Barış S.’nin daha önce çeşitli suçlardan poliste 18, motosikleti kullanan Furkan G.'nin ise 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan İbrahim Y.'nin de çeşitli suçlardan 6 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, silahlı saldırının taraflar arasındaki husumet nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. İki farklı güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırı sırasında, saldırganın kıraathane önünde bekleyen İbrahim Y.'ye silahla ateş etmesi, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.