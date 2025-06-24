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        Haberler Dünya Trump duyurdu: İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz? | Dış Haberler

        Trump duyurdu: İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?

        ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İran ve İsrail'in ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasından 2 gün sonra, İran'ın ABD'nin Katar'daki üslerini vurmasından saatler sonra gelen açıklamayla bölgede barış umudu arttı. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul ettiklerini duyurdu. İki taraf arasındaki ateşkesin tam şartları henüz bilinmese de, ABD tarafı İran'ın müzakere masasına dönmeyi kabul ettiğini umuyor. Ancak İsrail tarafı, TSİ 10:30 sularında İran'ın bir kez daha füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail, "İran ateşkesi ihlal etti, Tahran'ı vuracağız" dedi. İran ise saldırdıkları iddiasını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:30
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        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
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        ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail arasında ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
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        Trump'ın açıklaması, ABD'nin hafta sonu İran'ın yeraltı nükleer tesislerine 30.000 kiloluk sığınak delici bombalar atmasına misilleme olarak İran'ın Katar'daki bir ABD hava üssüne füze fırlatmasından birkaç saat sonra geldi.

        Truth Social adlı platformunda şunları yazdı: "Her şeyin olması gerektiği gibi gittiği varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki Ülkeyi, İsrail ve İran'ı, "12 GÜN SAVAŞI" olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirecek Dayanıklılık, Cesaret ve Zekaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum. Bu savaş yıllarca sürebilir ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilirdi ama olmadı ve asla da olmayacak!"

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        Donald Trump geçtiğimiz hafta sonu İran'ın nükleer tesislerini vurmak üzere ABD bombardıman uçaklarını gönderdiğinde, müttefiki İsrail'in Tahran'ın nükleer programını sekteye uğratmasına yardım edebileceğini ve uzun süreli bir savaşa girmekten kaçınacağına dair verdiği sözü tutabileceğini iddia ediyordu.

        Bugün ise Trump'ın sürpriz bir şekilde İsrail-İran ateşkes anlaşmasını duyurması, Tahran'ın yöneticilerini müzakere masasına geri döndürmüş olabileceğini gösterse de, yıllardır süren "gölge" çatışmaları, son 12 gündür birbirlerinin topraklarına yapılan saldırıların damgasını vurduğu bir hava savaşına dönüşen iki azılı düşman arasında herhangi bir ateşkesin gerçekten yürürlüğe girip giremeyeceği başta olmak üzere, cevaplanmamış uzun bir soru listesi var.

        Bu uzun soru listesinden biri, Netanyahu'nun ateşkesi kabul ettikleri açıklamasıyla eksildi.

        Reuters'a konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşerek ateşkese aracılık ettiğini, Başkan Yardımcısı JD Vance'in de aralarında bulunduğu ekibinin ise Tahran'la görüşmeler yaptığını söyledi.

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        Trump'ın "Tam ve Topyekûn Ateşkes" ilan eden coşkulu sosyal medya paylaşımında iki tarafın üzerinde anlaştığı şartlar henüz tam olarak bilinmezken, ABD ve İran'ın başarısızlıkla sonuçlanan nükleer görüşmeleri yeniden canlandırıp canlandırmayacağı ve pek çok uzmanın ABD ve İsrail bombardımanından kurtulmuş olabileceğine inandığı İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun akıbeti soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

        ABD'nin Ortadoğu'dan sorumlu eski ulusal istihbarat yetkilisi yardımcısı Jonathan Panikoff, "İsrailliler hedeflerinin çoğunu gerçekleştirdiler ve İran bir çıkış yolu arıyordu. ABD bunun sonun başlangıcı olmasını umuyor. Asıl sorun bundan sonrası için bir strateji olup olmadığı" dedi.

        Trump'ın açıklaması, daha geniş çaplı bir bölgesel savaş korkusuna yol açan bir çatışmanın sona ermesine yönelik umutları artırsa da, gerçekte neyin kabul edildiğine dair sorular da devam ediyor.

        Trump bu sabah saatlerinde İsrail ve İran arasındaki ateşkesin "artık yürürlükte" olduğunu söyledi ve her iki ülkeyi de bunu ihlal etmemeye çağırdı.

        Ateşkeste sorun

        İranlı bir yetkili daha önce Tahran'ın ateşkesi kabul ettiğini teyit ederken, ülkenin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail saldırılarını durdurmadıkça çatışmaların durmayacağını söyledi.

        Saat 10:30 sularında ise İsrail tarafı İran'ın kendilerine füze saldırısı düzenlediğini söyleyerek, "İran ateşkesi ihlal etti. Tahran'ı yoğun bir şekilde vuracağız" açıklamasını yaptı.

        Tahran nükleer silah iddiasını reddediyordu

        Trump, İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirmeye yaklaştığı yönündeki değerlendirmesini onaylamıştı ki Tahran bunu uzun süredir reddediyordu. ABD istihbarat kurumları bu yılın başlarında İran'ın nükleer silah geliştirmediğini değerlendirdiklerini söylemişti ve ABD istihbarat raporlarına erişimi olan bir kaynak, "İran istese de en az 3 yılda nükleer silah yapabilir" demişti.

        Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Trump yönetimi yetkilileri İran'ın dün verdiği yanıtın ABD ile gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmak üzere ayarlandığını düşünüyor.

        Dünyadan tepkiler

        Almanya Şansölyesi Merz de ateşkesle ilgili bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

        "Trump'ın ateşkes teklifinden memnuniyet duyuyoruz. Umarız ki hem İran hem de İsrail tarafı ateşkese uyar. NATO zirvesinde durumu istikrarlı bir hale getirmenin yollarını konuşacağız."

        Çin tarafı ise şu ifadeleri kullandı:

        "Çin tansiyonun yükselmesini istemiyor ve ateşkese mümkün olan en kısa sürede ulaşılmasını arzu ediyor.

        Çin tüm taraflara siyasi düzleme en kısa sürede dönmesi çağrısı yapıyor."

        Suudi Arabistan tarafı da İran ve İsrail arasında Trump'ın ilan ettiği ateşkesin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

        Ne olmuştu?

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

        İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

        ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, günün ilk saatlerinde iki ülke arasında 6 saat sonra devreye girecek ateşkese varıldığını açıklamıştı.

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