Galatasaray'da kalede yeni adaylar!
14 yıllık Galatasaray kariyerine son veren Fernando Muslera'nın yerini doldurmak isteyen yönetim, transferde kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılar kaleci listesine yeni isimler ekledi.
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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray’da kaleci transferi artık öncelikli gündem...
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14 sezondur sarı-kırmızılı kaleyi koruyan efsane isim Fernando Muslera’nın vedası sonrası, yönetim yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak istiyor.
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Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray formasıyla geçirdiği unutulmaz yılların ardından takıma veda ederken, taraftarlar yeni kaleciyi merakla bekliyor.
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Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, kaleye yapılacak transferi 4 Temmuz’daki sezon açılışına kadar tamamlamayı hedefliyor.
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Bu kapsamda daha önce Andriy Lunin, Djordje Petrovic ve Marc-Andre ter Stegen gibi üst düzey isimlerle temasa geçildi.
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Ancak yüksek bonservis bedelleri ya da oyuncuların talepleri nedeniyle bu isimlerde ilerleme sağlanamadı.
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Chelsea’nin Petrovic için ısrarla 22 milyon sterlinlik bonservis talep etmesi sonrası Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye aldı. Alternatif arayışlara giren sarı-kırmızılılar, listesine iki yeni kaleci daha ekledi.
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Bu isimlerden ilki, sezon başında Arsenal’den Southampton’a transfer olan Aaron Ramsdale.
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İngiliz kalecinin, küme düşen Southampton’dan ayrılmaya sıcak baktığı ancak kariyerine Birleşik Krallık’ta devam etme isteği nedeniyle Galatasaray’a şu aşamada mesafeli durduğu ifade ediliyor.
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Cimbom’un listesindeki diğer isim bir yeni ise yine Chelsea bünyesindeki genç kaleci Filip Jörgensen. İngiliz kulübüyle temasların sürdüğü öğrenilirken, bu transferde de kiralık formülü masada.
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Galatasaray yönetimi, hem teknik heyetin beklentilerine uygun hem de kulüp bütçesini zorlamayacak bir çözüme ulaşmak istiyor.
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Transfer süreci, aynı zamanda bonservis bütçesinin büyük kısmının ayrıldığı Victor Osimhen transferine de bağlı.
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