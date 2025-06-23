Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz dolduruyor. Haftanın takımına da seçilen milli yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi.
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Kenan Yıldız İtalya'da manşetleri süsledi...
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Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası maçlarındaki başarılı oyunuyla dikkat çekiyor.
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20 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Ain maçının ardından Wydad Casablanca müsabakasında da ağları havalandırdı. Milli yıldız böylece, Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giydiği 2 maçta 3 gol kaydetti.
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Kenan, turnuva tarihinde üst üste 2 maçta gol atan en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.
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Kenan'ın bu performansı İtalya basınında geniş yer buldu.
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Kenan Yıldız, "Çizme"nin en çok okunan spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta, 'Sihirbaz' olarak nitelendirildi. Gazetenin haberinde, Kenan'ın, Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurduğu da belirtildi.
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Tuttosport'ta ise milli futbolcunun turnuvanın gol krallığında zirvede olduğuna dikkati çekildi. Haberde, "Maradona'dan bu yana bir FIFA Dünya Kupası'nda iki gol atan ilk 10 numara oldu" ifadesine yer verildi.
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La gazzetta dello sport, "Juventus, Kenan Yıldız'la Dünya Kupası'nda parlıyor" ifadesini manşetine taşıdı.
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Öte yandan milli yıldız, Wydad Casablanca maçındaki performansıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında yer aldı.
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