MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'na katıldı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle 28 Ocak'tan bu yana yapılmayan MHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısında Bahçeli, açıklamalarda bulundu.

"COŞKUYLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "28 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz grup toplantısından sonra kaldığımız yerden coşkuyla yolumuza devam ediyoruz. Biz Türkiye'yiz, kapılarımızı örtüp perdeleri indiremeyiz. Türkiye Yüzyılı'nı ihya etmenin çabasındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığındayız.

"SİYASETİMİZİ BOŞ HAYALLER ÜZERİNE YAPMIYORUZ"

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Huzurlu Türkiye'nin ardındayız. Milletin sesine kulak vermek bu sesi şuurla duyup hissetmek empati gerektirir. Biz siyasetimizi boş hayaller üzerine yapmıyoruz. Sebepleri sorgulamadan sonuçları eleştirmenin bir anlamı olmadığına inanıyoruz.

"VARLIK NEDENİMİZ BÜYÜK TÜRK MİLLETİDİR"

Özne her zaman ve her daim Türk milletidir. Şayet Türk milleti yoksa biz zaten olamayız. Bizim mücadele alanımız da millet varlığının sürdürülmesidir. Varlık nedenimiz büyük Türk milletidir.

Etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Tehlikenin önemsizi olmaz olamaz. Tehdidin büyüğü küçüğü olmaz, olamaz. Hep bir hesap, plan devrededir. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Uyumanın sonucu esarettir. "İSRAİL'İN SALDIRILARI BARBARLIKTIR" Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'dir. İsrail'in İran'a saldırısı haksızdır ve barbarlıktır. İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. İsrail, İran'a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş, Terörsüz Türkiye'nin tekerine çomak sokmaya tertip etmiştir. Tahran'a, Bağdat'a atılan bombaların Ankara'ya etkisi vardır. "OYUNLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ" Oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. İsrail terör örgütüne dönüşmüştür. Soykırım çetesinin durmayışı ibret verici bir hale gelmiştir. BM aciz, atıl, dilim varmıyor söylemeye ama korkaktır. Tepkisizliğe gömülü haldedir. İslam ülkeleri üç maymunu sergilemekten vazgeçmeli. Ümmet bilinci diriliş emaresi göstermelidir. Terör devleti İsrail'e karşı ortak hareket şarttır. "AKAN KANLARA SEYİRCİ KALINAMAZ" Akan kanlara seyirci kalınamaz. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı. Suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır. İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır.

Kim ne yaparsa yapsın iç cephemiz düşmeyecektir. Gün birleşme ve dayanışma günüdür. Her şey Türkiye içindir. " Fotoğraflar: AA