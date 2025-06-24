Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aras Aydın: Bireysel emekliliğimi bozdurup Melis'e yüzük aldım - Magazin haberleri

        Aras Aydın: Bireysel emekliliğimi bozdurup Melis'e yüzük aldım

        Aras Aydın, aynı zamanda meslektaşı olan eşi Melis Birkan'a evlilik teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlattı; "İş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğimi bozdurup yüzük aldım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 08:26 Güncelleme: 24.06.2025 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk kez anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aras Aydın, 2022'de kendisi gibi oyuncu olan Melis Birkan ile nikâh masasına oturmuştu. Aydın, Birkan'a evlilik teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlattı.

        "YÜZÜK ALMAK İÇİN 10 YILLIK BİREYSEL EMEKLİLİĞİMİ BOZDURDUM"

        O dönem, uzun süre iş yapmadığını ve maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Aras Aydın; "Evlilik teklifi biraz enteresandı. Tabii bir yüzüğe ihtiyacım vardı ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğim vardı. Gittim, bireysel emekliliği bozdurup Melis'e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım" ifadelerini kullandı.

        Aras Aydın daha sonra Melis Birkan'a evlilik teklifi etmek için bir senaryo yazdığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Melis'e; "Bana 'Aile Her Şeydir' diye yeni bir iş geldi. Orada başrolü oynayacağım. Bana yardım etmen lâzım. 'Name' diye bir kız var, bana da 'Batu' geldi. Sahne berbat bir sahne. Çünkü ben yazdım." Sayfa numarası tanıştığımız ayın numarasıydı. İşte okuyor ama diyaloglar berbat. Korkunç diyaloglar yazdım ki tatlı olsun. En son ben laflarımı söylüyorum, gayet ciddi oynuyorum falan. "Neydi benim lafım" dedim ve sonra "Dur dur hatırlatma" diye ekledim ve çöktüm, evlilik teklif ettim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aras Aydın
        #melis birkan
        #evlilik teklifi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Habertürk Anasayfa