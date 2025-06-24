İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin geçtiğimiz nisan ayında verdiği karara göre; Doğuş Endüstriyel Çamaşır Yıkama San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 42 kalem çamaşır yıkama hizmet alımı ihalesine katıldı. 27 Ocak 2025’te bu ihaleyi kazandı.

Ancak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü “firma katılımının yeterli olmaması, rekabetin tam sağlanamaması ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasındaki hata nedeniyle” 13 Şubat’ta bu ihaleyi iptal etti.

İdare Mahkemesi’ne başvuran Doğuş Endüstriyel Çamaşır Yıkama San. ve Tic. A.Ş. ihale komisyonunun bu kararının hukuka aykırı olduğunu, ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığını ve İstanbul Üniversitesi’nin rekabetin sağlanamadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Üniversitenin soyut nedenlerle ihaleyi iptal ettiğini, yaklaşık maliyetin hesaplanmasındaki hatanın ihalenin sonucunu etkiler nitelikte olmadığını, ayrıca 8 istekli tarafından ihale dokümanının alındığı ve ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, yani firma katılımının yeterli olduğunu ileri sürdü. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün takdir hakkını kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığını ileri sürerek kararın iptalini istedi.

İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK: 40 MİLYON TL

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü savunma dilekçesinde, 27 Ocak 2025’teki ihaleden sonra inceleme yapıldığını belirterek ihale öncesi yaklaşık maliyet hesaplamasında ciddi bir hata olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Kamu zararına sebebiyet verilmemesi için temel ilkelere uygun bir ihale yapılabilmesi adına ihalenin iptaline karar verildiği kaydedildi. İhalenin Doğuş Endüstriyel Çamaşır Yıkama San. ve Tic. A.Ş.’ye 64 milyon 890 bin 259 TL 80 kuruşa verildiği anlatılan dilekçede, ihale iptal edildikten sonra yapılan yeni ihalede başka bir firmaya 23 milyon 645 bin 13 TL 75 kuruşa verildiği belirtildi. Aradaki yaklaşık 40 milyon civarındaki farka dikkat çeken rektörlük, “bu fark iptalin doğrulunun kanıtıdır dava reddedilsin” dedi.

DAVA REDDEDİLDİ, FİRMA TEMYİZ’E GİTTİ

Dosyayı inceleyen idare mahkemesi kararında, iptal edilen ihalenin yaklaşık maliyetinin 70 milyon 928 bin 433 TL olarak hatalı bir şekilde hesaplandığını belirtti. Bu durumda kamu kaynaklarının verimli kullanılması için rektörlüğün ihaleyi iptal ettiği kaydedildi. Zaten devamında yapılan ikinci pazarlık usulü ihalenin 23 milyon 645 bin 13 TL 75 kuruşa verildiğine dikkat çekilerek, ihalenin iptalinde hukuka aykırılık bulunamadığı vurgulandı. Bu sebeple davanın reddine karar verildi. Firma kararı temyiz etti, dosya Danıştay’a gitti.