Beşiktaş'a flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
Transfer çalışmalarını sürdüren ve hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi önerildi.
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a flaş bir isim önerildi.
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TAREMI'NİN MENAJERİ TEMASA GEÇTİ
Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'nin menajerinin, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne sürüldü.
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KULÜPLER ARASINDA ŞU ANDA TEMAS YOK
Sport Italia'nın haberine göre, şu an için Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas bulunmadığı fakat golcü ismin menajerinin Türkiye'den kulüp aradığı belirtildi.
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Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Taremi'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.
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İRAN'DA MAHSUR KALDI
İranlı futbolcu, İsrail'in hava saldırıları sonrasında İran'da mahsur kaldı ve takımının Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun hala İran'da olduğu aktarıldı.
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32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 43 maça çıktı ve 3 gol - 9 asistlik performans göstererek 1.887 dakika sahada kaldı.
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Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen İranlı santrforun, Inter'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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