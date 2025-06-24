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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - 24 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 07:24 Güncelleme: 24.06.2025 - 07:24
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        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 25°

        Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

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        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        UŞAK °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        BOLU °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        DİYARBAKIR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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