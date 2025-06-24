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        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi: İşte 24 Haziran 2025 İstanbul Ankara İzmir güncel benzin motorin ve LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

        Motorine indirim tabelaya yansıdı

        Orta Doğu'da sıcak gelişmeler petrol fiyatlarına da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısı ortalama 1 lira 63 kuruş indirim geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 07:46 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:13
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        Motorine indirim geldi
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        ABD Başkanı Trump'ın İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını söylemesi sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti.

        ABD ham petrolü yüzde 4 gerileyerek varil başına 66 dolar seviyesine indi. Brent ise benzer şekilde düşerek varil başına 68 dolar civarında işlem gördü.

        Bu veriler ışığında motorine ortalama 1 lira 63 kuruş indirim geldi.

        İŞTE 24 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

        İstanbul (Avrupa yakası)

        Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        ANKARA

        Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        İZMİR

        Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

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        Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        BURSA

        Benzin litre fiyatı: 52.31 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.90 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il)

        Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

        LPG litre fiyatı: 25.65 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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