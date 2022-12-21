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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonun boynunu kırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımında konuştu. Nebati, "Enflasyonun boynunu kırdık. Önümüzdeki aylardan itibaren belirgin şekilde düşecek" dedi

Giriş: 21.12.2022 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati:
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi'nin tanıtımında konuşma yaptı.

Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ekonomi modeli ile son 1 yılda pozitif ayrıştık. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük.
Bizim politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır. Son 20 yılda cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye kazanımlarını yarınlarımıza beraberce taşıyacağız.

Enflasyonun boynunu kırdık. Önümüzdeki aylardan itibaren belirgin şekilde düşecek.

Yerli ve millilik konusunda yaklaşımımız ortadadır. 20 sene evvel yüzde 20'lerde olan milli savunma oranımızı yüzde 80'lere çıkardık. Elektrikli yerli otomobilimizi, savaş uçaklarımızı, barajları, köprüleri son 20 yılda eser siyasetimizle hizmete geçirdik."

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