Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Bakanlık, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi." ifadeleri yer aldı.

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